https://ria.ru/20250618/neyrotekhnologii-2023698046.html

Эксперт ФМБА рассказал о проблеме регулирования нейротехнологий

Эксперт ФМБА рассказал о проблеме регулирования нейротехнологий - РИА Новости, 18.06.2025

Эксперт ФМБА рассказал о проблеме регулирования нейротехнологий

Регуляторного поля применения нейротехнологий не существует, это проблема, заявил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:38:00+03:00

2025-06-18T20:38:00+03:00

2025-06-18T20:56:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Регуляторного поля применения нейротехнологий не существует, это проблема, заявил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. Сессия "Неоэтика в эпоху нейротехнологий" состоялась в среду в ходе Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность", который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором была кандидат медицинских наук, заместитель директора МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова. "То, что касается немедицинских применений нейротехнологий, то их гораздо больше потенциальных и существующих уже. И здесь как раз проблема в том, что не существует пока регуляторного поля какого-то для их применения", - сказал Белоусов в ходе сессии. Нейронаука совместно с другими ее аспектами имеет колоссальный потенциал для лечения заболеваний, поддержания человеческой деятельности, изменения мира, отметила модератор сессии Воронцова. "Вот эти новые веяния толкают нас на то, чтобы формировать новые аспекты права, новые биоэтические, неоэтические взгляды на технологии. И, конечно, этика не призывает остановить прогресс, а скорее призывает к осознанному потреблению тех технологий, которые неумолимо делаются частью нашей жизни", - сказала Воронцова. Как в свою очередь отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, медик уже перестал быть просто врачом, в XXI веке это человек, который обеспечивает связь между технологиями, методами лечения, пациентами и новыми знаниями, в том числе для сохранения здоровья. По его словам, сегодня происходит новое осмысление профессии врача. "Когда мы говорим о нейротехнологиях, мы в том числе пытаемся… соблюсти некоторую такую ментальную приватность, при этом не потеряв аутентичность свою и, собственно, то, что и свойствует человеку", - добавил Мурашко. В сессии также приняла участие старший директор по регуляторным вопросам и здравоохранению Ассоциации международных фармацевтических производителей Елена Попова. "Сегодня технологии носят такой сквозной, междисциплинарный, взаимопроникающий характер, и мы видим массу примеров, когда появляясь в одной сфере, очень быстро, легко экстраполируются в смежные или совершенно новые области, предлагая такие платформенные решения", - сказала Попова. В ходе сессии Попова подчеркнула, что в таких случаях очень важен диалог между индустрией, научными институтами и регуляторами. Как отметила в разговоре с журналистами Воронцова, нейротехнологии могут привнести риски нарушения приватности человеческой личности, мысли и данных. "Как было сегодня продискутировано на сессии, и ЮНЕСКО, и ВОЗ, и представители нашего государства, конечно, обеспокоены тем, что нейротехнологии могут привнести некоторые риски в нашу повседневную жизнь", - добавила Воронцова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971946776.html

https://ria.ru/20250317/moskva-2005521232.html

https://ria.ru/20250525/geny-2018749512.html

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Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, мария воронцова, елена попова, михаил мурашко, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), юнеско, воз