МО зарегистрировала более 33 тысяч объектов недвижимости с января
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В мае в Подмосковье прошло оформление почти 6275 объектов недвижимости. Основную массу среди них занимают жилые дома – около 4,5 тысячи строений, оцененных государством примерно в 21 миллион рублей налога. Об этом сообщил 360.ru.
Чаще всего такие здания регистрировались в населенных пунктах 3 районов Подмосковья: Раменского, Дмитровского и Истринского. Именно там оказалось больше всего новоиспеченных собственников недвижимости.
Оформление права собственности важно не только потому, что дает законное основание владеть недвижимостью и проводить любые юридические манипуляции с ней без проблем. Оно еще и обеспечивает гарантированную выплату компенсации собственнику, если объект пострадает в результате какого-то чрезвычайного происшествия.
По словам министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова, сотрудники ведомства уже успели провести огромное количество проверок земель – 85 595 участков с января.
"Кроме того, только наличие зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости является необходимым условием для предоставления компенсационных выплат, если по непредвиденной ситуации произойдет утрата имущества", – пояснил министр.
Всего число вновь зарегистрированных домов и построек с начала года превысило 33 157 единиц.
Чаще всего такие здания регистрировались в населенных пунктах 3 районов Подмосковья: Раменского, Дмитровского и Истринского. Именно там оказалось больше всего новоиспеченных собственников недвижимости.
Оформление права собственности важно не только потому, что дает законное основание владеть недвижимостью и проводить любые юридические манипуляции с ней без проблем. Оно еще и обеспечивает гарантированную выплату компенсации собственнику, если объект пострадает в результате какого-то чрезвычайного происшествия.
По словам министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова, сотрудники ведомства уже успели провести огромное количество проверок земель – 85 595 участков с января.
"Кроме того, только наличие зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости является необходимым условием для предоставления компенсационных выплат, если по непредвиденной ситуации произойдет утрата имущества", – пояснил министр.
Всего число вновь зарегистрированных домов и построек с начала года превысило 33 157 единиц.