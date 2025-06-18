https://ria.ru/20250618/nedvizhimost-2023607739.html

МО зарегистрировала более 33 тысяч объектов недвижимости с января

МО зарегистрировала более 33 тысяч объектов недвижимости с января - РИА Новости, 18.06.2025

МО зарегистрировала более 33 тысяч объектов недвижимости с января

В мае в Подмосковье прошло оформление почти 6275 объектов недвижимости. Основную массу среди них занимают жилые дома – около 4,5 тысячи строений, оцененных... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:36:00+03:00

2025-06-18T15:36:00+03:00

2025-06-18T15:36:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В мае в Подмосковье прошло оформление почти 6275 объектов недвижимости. Основную массу среди них занимают жилые дома – около 4,5 тысячи строений, оцененных государством примерно в 21 миллион рублей налога. Об этом сообщил 360.ru. Чаще всего такие здания регистрировались в населенных пунктах 3 районов Подмосковья: Раменского, Дмитровского и Истринского. Именно там оказалось больше всего новоиспеченных собственников недвижимости. Оформление права собственности важно не только потому, что дает законное основание владеть недвижимостью и проводить любые юридические манипуляции с ней без проблем. Оно еще и обеспечивает гарантированную выплату компенсации собственнику, если объект пострадает в результате какого-то чрезвычайного происшествия. По словам министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова, сотрудники ведомства уже успели провести огромное количество проверок земель – 85 595 участков с января. "Кроме того, только наличие зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости является необходимым условием для предоставления компенсационных выплат, если по непредвиденной ситуации произойдет утрата имущества", – пояснил министр.Всего число вновь зарегистрированных домов и построек с начала года превысило 33 157 единиц.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)