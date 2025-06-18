https://ria.ru/20250618/natsproekt-2023579565.html

Более 30 красноярских территорий благоустроят по нацпроекту в 2026 году

Более 30 красноярских территорий благоустроят по нацпроекту в 2026 году - РИА Новости, 18.06.2025

Более 30 красноярских территорий благоустроят по нацпроекту в 2026 году

Жители Красноярского края выбрали 33 территории, которые будут благоустроены в течение 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:10:00+03:00

2025-06-18T14:10:00+03:00

2025-06-18T14:10:00+03:00

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Жители Красноярского края выбрали 33 территории, которые будут благоустроены в течение 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Подведены итоги голосования за объекты благоустройства, которое проходило в крае с 21 апреля по 12 июня по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Участие в выборе приняли 327 тысяч жителей края. Победителями стали 33 территории, их благоустроят в 2026 году", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в голосовании за объекты для благоустройства в следующем году участвовали 24 муниципалитета с численностью населения свыше 10 тысяч человек. На выбор было представлено 88 объектов. "В этом году больше 327 тысяч жителей сделали выбор в пользу какого-либо объекта в своём населенном пункте. В каждом из 24 городов-участников голосования комиссии определили победителей на основании выбора жителей. Федеральные средства на благоустройство распределяются в зависимости от численности населения муниципалитета. Если жители выбрали небольшой сквер, комиссия может принять решение о ремонте не одной, а двух территорий, набравших наибольшее количество голосов", - сказал министр строительства и ЖКХ края Михаил Заскалько. Он отметил, что вскоре начнётся разработка проектов для всех территорий-победителей, и жители могут предлагать свои идеи обустройства. Дизайнеры-проектировщики учтут лучшие инициативы и реализуют их в следующем году.

https://ria.ru/20250617/krasnoyarsk-2023279548.html

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красноярск, красноярский край