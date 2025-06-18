https://ria.ru/20250618/naryshkin-2023564767.html
Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке как критическую
Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке как критическую - РИА Новости, 18.06.2025
Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке как критическую
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал критической ситуацию с конфликтом между Ираном и Израилем. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:26:00+03:00
2025-06-18T13:26:00+03:00
2025-06-18T13:37:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал критической ситуацию с конфликтом между Ираном и Израилем."Ситуация критическая", - сказал Нарышкин журналистам.Российская разведка держит контакт с представителями соответствующих специальных служб и Тегерана, и Тель-Авива, добавил глава ведомства.
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ближний восток, иран, израиль, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Ближний Восток, Иран, Израиль, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке как критическую
Нарышкин заявил, что ситуация с конфликтом Ирана и Израиля критическая