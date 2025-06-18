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Мямлина: малый и средний бизнес с помощью ЦФА решает целый спектр задач

Мямлина: малый и средний бизнес с помощью ЦФА решает целый спектр задач - РИА Новости, 19.06.2025

Мямлина: малый и средний бизнес с помощью ЦФА решает целый спектр задач

Цифровые финансовые активы позволяют решать целый спектр задач малого и среднего бизнеса – привлечение финансирования, формирование истории на публичных рынках... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Цифровые финансовые активы позволяют решать целый спектр задач малого и среднего бизнеса – привлечение финансирования, формирование истории на публичных рынках капитала, развитие мотивационных программ и программ лояльности для клиентов , привлечение инвесторов, а также краудфандинг для благотворительных проектов, считает заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина. Она выступила в рамках сессии "Цифровые финансовые активы и их польза для МСП" на ПМЭФ-2025. "Возможности токенизации практически не ограничены, и сделки по выпуску цифровых активов могут преследовать не только инвестиционные цели. В частности, сейчас Токеон - платформа группы ПСБ – организовала размещение благотворительных ЦФА фонда "Онкологика", который помогает взрослым онкопациентам и их близким. Объем выпуска — 300 миллионов рублей, что позволит помочь 20 тысячам онкопациентов и их близким до конца 2026 года", - привели в банке слова Мямлиной. Среди других возможностей она назвала выпуск гибридных цифровых прав в сфере гостиничного бизнеса, токенизацию винодельческих хозяйств, аппаратов автоматической оценки и скупке золота и серебра. Все эти форматы использования ЦФА возможны благодаря действиям регулятора и законодателей по формированию правового поля для работы с цифровыми инструментами, отметила топ-менеджер ПСБ. "На наш взгляд, большой потенциал развития рынка ЦФА лежит, в том числе, в сфере реализации региональных кейсов, когда субъекты РФ будут использовать инструмент для привлечения так называемого "народного" финансирования под реализацию инфраструктурных проектов", - резюмировала Мямлина.

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