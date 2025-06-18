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Заявочные отборы на "Платформу роста" состоятся через платформу МСП.РФ - РИА Новости, 18.06.2025
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Твой бизнес
 
12:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/msp-2023552986.html
Заявочные отборы на "Платформу роста" состоятся через платформу МСП.РФ
Заявочные отборы на "Платформу роста" состоятся через платформу МСП.РФ - РИА Новости, 18.06.2025
Заявочные отборы на "Платформу роста" состоятся через платформу МСП.РФ
Заявочные отборы предпринимателей на проект "Платформа роста" пройдут через цифровую платформу МСП.РФ, о проведении мероприятий договорились Корпорация МСП и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:43:00+03:00
2025-06-18T12:43:00+03:00
твой бизнес
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заявочные отборы предпринимателей на проект "Платформа роста" пройдут через цифровую платформу МСП.РФ, о проведении мероприятий договорились Корпорация МСП и компания РВБ, сообщает пресс-служба Корпорации. Соглашение подписали глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ") Татьяна Ким и генеральный директор Корпорации Александр Исаевич. "”Платформа роста” уже зарекомендовала себя как успешный проект. Мы видим результаты участников, как они наращивают обороты, и, конечно, готовы расширять возможности для участия в программе. Это должно быть просто и доступно. Вместе с Корпорацией МСП мы сможем реализовать эту задачу лучшим образом. Благодаря онлайн-отбору на платформе еще больше талантливых производителей смогут присоединиться к программе и получат шанс вывести свой бизнес на новый уровень", – отметила Ким, ее цитирует пресс-служба Корпорации МСП. Цифровая платформа МСП.РФ позволит потенциальным участникам проходить отбор в онлайн-режиме из любого российского региона. "Объединение инструментов федеральной цифровой платформы МСП.РФ, пользователями которой являются более 1,3 миллиона предпринимателей, позволит расширить пул участников проекта “Платформа роста” и обеспечит их верификацию. А дальнейшее встраивание алгоритмов по оказанию финансовых мер поддержки даст возможность предпринимателям воспользоваться льготными программами для привлечения необходимого финансирования для развития своего бизнеса. Это будет способствовать развитию отечественных брендов и росту объемов производства локальных товаров", – подчеркнул Исаевич. В рамках взаимодействия стороны также обсуждают возможность предоставления участникам "Платформы роста" дополнительных финансовых мер поддержки. "Платформа роста" – комплексная программа поддержки предпринимателей, ее запустили в декабре 2024 года РВБ и Агентство стратегических инициатив. Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России и на территории дружественных стран, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. На сегодняшний день в "Платформе роста" более 300 брендов из 16 регионов, от Чукотки до Арктики. В начале июня к проекту присоединились 100 предпринимателей Узбекистана.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023432429.html
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РИА Новости
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поддержка бизнеса , александр исаевич, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Твой бизнес – новости
Заявочные отборы на "Платформу роста" состоятся через платформу МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ пройдут заявочные отборы на "Платформу роста"

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заявочные отборы предпринимателей на проект "Платформа роста" пройдут через цифровую платформу МСП.РФ, о проведении мероприятий договорились Корпорация МСП и компания РВБ, сообщает пресс-служба Корпорации.
Соглашение подписали глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ") Татьяна Ким и генеральный директор Корпорации Александр Исаевич.
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"”Платформа роста” уже зарекомендовала себя как успешный проект. Мы видим результаты участников, как они наращивают обороты, и, конечно, готовы расширять возможности для участия в программе. Это должно быть просто и доступно. Вместе с Корпорацией МСП мы сможем реализовать эту задачу лучшим образом. Благодаря онлайн-отбору на платформе еще больше талантливых производителей смогут присоединиться к программе и получат шанс вывести свой бизнес на новый уровень", – отметила Ким, ее цитирует пресс-служба Корпорации МСП.
Цифровая платформа МСП.РФ позволит потенциальным участникам проходить отбор в онлайн-режиме из любого российского региона.
"Объединение инструментов федеральной цифровой платформы МСП.РФ, пользователями которой являются более 1,3 миллиона предпринимателей, позволит расширить пул участников проекта “Платформа роста” и обеспечит их верификацию. А дальнейшее встраивание алгоритмов по оказанию финансовых мер поддержки даст возможность предпринимателям воспользоваться льготными программами для привлечения необходимого финансирования для развития своего бизнеса. Это будет способствовать развитию отечественных брендов и росту объемов производства локальных товаров", – подчеркнул Исаевич.
В рамках взаимодействия стороны также обсуждают возможность предоставления участникам "Платформы роста" дополнительных финансовых мер поддержки.
"Платформа роста" – комплексная программа поддержки предпринимателей, ее запустили в декабре 2024 года РВБ и Агентство стратегических инициатив. Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России и на территории дружественных стран, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.
На сегодняшний день в "Платформе роста" более 300 брендов из 16 регионов, от Чукотки до Арктики. В начале июня к проекту присоединились 100 предпринимателей Узбекистана.
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