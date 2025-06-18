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Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов
Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов - РИА Новости, 18.06.2025
Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов
Вылет рейса эмиратской авиакомпании Etihad из Абу-Даби в Москву был задержан в среду на пять часов из-за дополнительной проверки технического состояния... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:54:00+03:00
2025-06-18T22:54:00+03:00
2025-06-18T22:54:00+03:00
абу-даби
москва
иран
шереметьево (аэропорт)
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ДУБАЙ, 18 июн - РИА Новости. Вылет рейса эмиратской авиакомпании Etihad из Абу-Даби в Москву был задержан в среду на пять часов из-за дополнительной проверки технического состояния самолета, сообщается в заявлении на сайте Etihad. "Рейс Etihad Airways EY843 из международного аэропорта Абу-Даби имени шейха Заида (AUH) в международный аэропорт Шереметьево (SVO) 18 июня был задержан из-за дополнительных проверок технического состояния самолета", - говорится в заявлении. По данным онлайн-табло авиакомпании, вылет был задержан почти на пять часов. Рейс выполняется самолетом Boeing 787-9 Dreamliner. Авиакомпания Etihad продолжила выполнять рейсы в Москву, несмотря на закрытие воздушного пространства Ирана и Ирака. Самолеты летят в обход, время в полете выросло примерно на полтора часа.
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абу-даби, москва, иран, шереметьево (аэропорт), etihad airways
Абу-Даби, Москва, Иран, Шереметьево (аэропорт), Etihad Airways
Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов
Etihad задержала рейс из Абу-Даби в Москву на пять часов из-за проверки самолета