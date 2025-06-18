https://ria.ru/20250618/moskva-2023717639.html

Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов

Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов - РИА Новости, 18.06.2025

Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов

Вылет рейса эмиратской авиакомпании Etihad из Абу-Даби в Москву был задержан в среду на пять часов из-за дополнительной проверки технического состояния... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:54:00+03:00

2025-06-18T22:54:00+03:00

2025-06-18T22:54:00+03:00

абу-даби

москва

иран

шереметьево (аэропорт)

etihad airways

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ДУБАЙ, 18 июн - РИА Новости. Вылет рейса эмиратской авиакомпании Etihad из Абу-Даби в Москву был задержан в среду на пять часов из-за дополнительной проверки технического состояния самолета, сообщается в заявлении на сайте Etihad. "Рейс Etihad Airways EY843 из международного аэропорта Абу-Даби имени шейха Заида (AUH) в международный аэропорт Шереметьево (SVO) 18 июня был задержан из-за дополнительных проверок технического состояния самолета", - говорится в заявлении. По данным онлайн-табло авиакомпании, вылет был задержан почти на пять часов. Рейс выполняется самолетом Boeing 787-9 Dreamliner. Авиакомпания Etihad продолжила выполнять рейсы в Москву, несмотря на закрытие воздушного пространства Ирана и Ирака. Самолеты летят в обход, время в полете выросло примерно на полтора часа.

https://ria.ru/20250608/samolet-2021672938.html

абу-даби

москва

иран

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абу-даби, москва, иран, шереметьево (аэропорт), etihad airways