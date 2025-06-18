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В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора - РИА Новости, 18.06.2025
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11:01 18.06.2025 (обновлено: 17:15 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/moskva-2023636105.html
В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора
В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора - РИА Новости, 18.06.2025
В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора
Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:01:00+03:00
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что с открытия речной навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством. "Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов - 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году было собрано около 600 тонн различного мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна было извлечено порядка 6,5 тысячи тонн песка и грунта.
https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора

Более 100 тонн мусора собрали с водной акватории Москвы с начала навигации

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыКоммунальный флот во время сбора мусора в водной акватории Москвы
Коммунальный флот во время сбора мусора в водной акватории Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Коммунальный флот во время сбора мусора в водной акватории Москвы
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что с открытия речной навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.
"Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов - 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году было собрано около 600 тонн различного мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна было извлечено порядка 6,5 тысячи тонн песка и грунта.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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