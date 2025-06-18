https://ria.ru/20250618/moskva-2023636105.html

В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора

В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора - РИА Новости, 18.06.2025

В Москве с водных поверхностей убрали более 100 тонн мусора

Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:01:00+03:00

2025-06-18T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что с открытия речной навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством. "Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов - 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году было собрано около 600 тонн различного мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна было извлечено порядка 6,5 тысячи тонн песка и грунта.

https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы