https://ria.ru/20250618/moskva-2023627733.html
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями - РИА Новости, 18.06.2025
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне непогоды в среду. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:45:00+03:00
2025-06-18T10:45:00+03:00
2025-06-18T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне непогоды в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. .
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями на фоне непогоды