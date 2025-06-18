https://ria.ru/20250618/moskva-2023627733.html

Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями

Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями - РИА Новости, 18.06.2025

Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне непогоды в среду. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:45:00+03:00

2025-06-18T10:45:00+03:00

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне непогоды в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. .

https://ria.ru/20250617/podmoskove-2023309485.html

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2025

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городское хозяйство москвы, москва