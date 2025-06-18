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Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями - РИА Новости, 18.06.2025
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10:45 18.06.2025 (обновлено: 16:45 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/moskva-2023627733.html
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями - РИА Новости, 18.06.2025
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне непогоды в среду. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне непогоды в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. .
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями

Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями на фоне непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки идут по улице во время дождя с сильным ветром в Москве
Девушки идут по улице во время дождя с сильным ветром в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки идут по улице во время дождя с сильным ветром в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне непогоды в среду.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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