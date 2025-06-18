https://ria.ru/20250618/moskva-2023611068.html

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.06.2025

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:01:00+03:00

2025-06-18T15:01:00+03:00

2025-06-18T15:46:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

мосводосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023606924_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_b93f3b4beacb9a56ebb8a77f0d5151cf.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что заранее были проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены бригады и техника ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Он призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html

https://ria.ru/20250616/biryukov-2023077513.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, мосводосток