https://ria.ru/20250618/moskva-2023611068.html
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.06.2025
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:01:00+03:00
2025-06-18T15:01:00+03:00
2025-06-18T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что заранее были проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены бригады и техника ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Он призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html
https://ria.ru/20250616/biryukov-2023077513.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Мосводосток
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что заранее были проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены бригады и техника ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.
"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.
Он призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.