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Москвичей предупредили об очень низком атмосферном давлении - РИА Новости, 18.06.2025
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12:47 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/moskva-2023554539.html
Москвичей предупредили об очень низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили об очень низком атмосферном давлении - РИА Новости, 18.06.2025
Москвичей предупредили об очень низком атмосферном давлении
Очень низкое атмосферное давление ожидается в Москве в четверг и пятницу, оно опустится до 734 миллиметров ртутного столба, что на 12-14 единиц ниже нормы,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:47:00+03:00
2025-06-18T12:47:00+03:00
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Очень низкое атмосферное давление ожидается в Москве в четверг и пятницу, оно опустится до 734 миллиметров ртутного столба, что на 12-14 единиц ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Помимо дождей и заметного похолодания предстоящие четверг и пятница принесут в столицу очень низкое атмосферное давление. Столбики барометров а эти дни будут опускаться до 734 миллиметров ртутного столба, что, во-первых, на 12-14 единиц ниже нормального, а во-вторых, близко к суточным рекордам низкого атмосферного давления этих дней", - рассказал Леус. Синоптик напомнил, что для 19 июня суточный рекорд низкого атмосферного давления составляет 735,5 миллиметра ртутного столба, и установлен он в 1978 году, а для 20 июня - 734,2 миллиметра ртутного столба от 1994 года.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили об очень низком атмосферном давлении

В Москве в четверг и пятницу ожидают очень низкое атмосферное давление

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Очень низкое атмосферное давление ожидается в Москве в четверг и пятницу, оно опустится до 734 миллиметров ртутного столба, что на 12-14 единиц ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Помимо дождей и заметного похолодания предстоящие четверг и пятница принесут в столицу очень низкое атмосферное давление. Столбики барометров а эти дни будут опускаться до 734 миллиметров ртутного столба, что, во-первых, на 12-14 единиц ниже нормального, а во-вторых, близко к суточным рекордам низкого атмосферного давления этих дней", - рассказал Леус.
Синоптик напомнил, что для 19 июня суточный рекорд низкого атмосферного давления составляет 735,5 миллиметра ртутного столба, и установлен он в 1978 году, а для 20 июня - 734,2 миллиметра ртутного столба от 1994 года.
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