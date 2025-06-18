https://ria.ru/20250618/moskva-2023431419.html

Выпуск химической продукции в Москве в январе-апреле вырос на 40%

Выпуск химической продукции в Москве в январе-апреле вырос на 40% - РИА Новости, 18.06.2025

Выпуск химической продукции в Москве в январе-апреле вырос на 40%

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Столичные предприятия химпрома увеличили в январе-апреле выпуск различной продукции более чем на 40% по сравнению с таким же... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:13:00+03:00

2025-06-18T09:13:00+03:00

2025-06-18T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Столичные предприятия химпрома увеличили в январе-апреле выпуск различной продукции более чем на 40% по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Компании химического сектора производят критически значимую продукцию, которая находит широкое применение в экономике всей страны. По поручению Сергея Собянина город оказывает заводам всестороннюю поддержку, благодаря чему в столице активно развиваются собственные технологические компетенции и растет выпуск качественных товаров, что способствует укреплению независимости отечественной промышленности. Так, за первые четыре месяца 2025 года выпуск химической продукции в Москве вырос на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Среди продукции московских предприятий - краски, лаки, другие материалы для нанесения покрытий, а также мыло, моющие, чистящие и парфюмерно-косметические изделия.Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, химический комплекс Москвы сегодня состоит из более чем 260 промышленных компаний. Эти предприятия не только расширяют производство, но и внедряют принципы устойчивого развития, заботятся об экологии."Производители регулярно повышают качество продукции, которая востребована не только в столице, но и в других регионах страны, а также за рубежом. Это подтверждает растущий объем отгрузки. В январе — апреле 2025 года он превысил 103 миллиарда рублей — на 38,2% больше показателей прошлого года", – рассказал Гарбузов.В числе предприятий отрасли - НПП "Нефтехимия", которая выпускает полипропилен – компонент медицинских изделий, упаковки, стройматериалов, кухонных принадлежностей, игрушек, а также волокон, нитей, нетканых материалов и канцелярии. В товарной линейке завода представлено около 60 марок полимера. В свою очередь, медико-косметическая компания "Гельтек-Медика" выпускает в Москве гели для медицинских исследований, а также косметику для домашнего ухода и аппаратной косметологии.Для развития производственного потенциала в Москве создан комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва