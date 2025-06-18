https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023696619.html

Борьбу с телефонными мошенниками обсудили в Санкт-Петербурге

Борьбу с телефонными мошенниками обсудили в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.06.2025

Борьбу с телефонными мошенниками обсудили в Санкт-Петербурге

Сессия "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством" прошла в рамках фестиваля "Т-Двор" в Санкт-Петербурге в среду, представители Госдумы,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:31:00+03:00

2025-06-18T20:31:00+03:00

2025-06-18T20:31:00+03:00

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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россия

мошенники

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сессия "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством" прошла в рамках фестиваля "Т-Двор" в Санкт-Петербурге в среду, представители Госдумы, МВД и коммерческих организаций обсудили вопросы, касающиеся консолидации государства и бизнеса в борьбе с телефонными преступниками, сообщило кредитное учреждение. С приветственным словом выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. Он отметил, что благодаря слаженной работе государства, регуляторов и бизнеса был создан единый фронт защиты от мошенников. "Новый федеральный закон №41-ФЗ с 1 апреля дал мощный импульс, введена обязательная маркировка звонков запрет на передачу сим-карт посторонним. Право граждан отказаться от спама и навязчивых рассылок серьезно осложнил жизнь злоумышленникам и повысил защиту для всех нас. Но противник не дремлет. Мошенники используют социальную инженерию на всех фронтах, звонках, в мессенджерах, онлайн-платформах", – подчеркнул Шейкин. При этом он сообщил, что в дело идет искусственный интеллект и новые технологии обхода защиты. Сейчас правительство готовит новый пакет законов, который включает уголовную ответственность за преступления с использованием искусственного интеллекта. Внимание на встрече было сфокусировано на ситуации с фродом в телефонных звонках и мессенджерах. Участники проговорили необходимость законодательного регулирования деятельности антифрод-систем на уровне операторов связи. В частности, речь зашла о запуске государственной информационной системе (ГИС), которая объединит в себе взаимодействие операторов, банков и органов власти. Так, по словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александра Шойтова, система решит три основных задачи – обеспечение координации и взаимодействие всех заинтересованных сторон в рамках единых стандартов, участие самой ГИС и по онлайн-информированию граждан о всех вариантах мошенничества. Речь на мероприятии зашла и об утилизации мошеннического трафика. Как отметил руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов, она необходима для того, чтобы само мошенничество стало невыгодным. "Если все операторы продолжат просто блокировать вызовы, то сильно мы, конечно, с одной стороны, ударим по мошенникам, но с точки зрения тех людей, которые сидят в колл-центрах, они не испытывают большой их сложности, потому что автоматизированная система им перебирает следующие номера, пока наконец не дозвонится. Происходит это довольно-таки быстро. И снова сотрудник вот этого кол-центра начинает свою работу. А вот если мы поменяем парадигму и вместо блокировки будем отвлекать мошенника, то придется им тратить на это намного больше денег", – отметил Замиралов. По итогам встречи в банке отметили, что специалисты подготовили десять инициатив по борьбе с телефонными мошенниками. Они предложили внедрить на инфраструктуре мобильных операторов речевую аналитику с функцией завершения или вклинивания в мошеннический разговор. При этом после этого на десять минут потенциальному пострадавшему могут заблокировать нехарактерные входящие вызовы. Также банкам и мобильным операторам предложили в режиме реального времени обмениваться риск-событиями: например, данными о длительных звонках с нехарактерных номеров или переписками в чате с потенциальным мошенническим аккаунтом. Предлагается закрепить ответственность за пропущенный фрод. Специалисты отметили, что на уровне нормативно-правового акта можно обязать мессенджеры отключать звонки с неизвестных номеров. При неисполнении нормы и выявлении нехарактерного дата-трафика могут ограничивать коммуникации пользователя через мессенджер, проводить верификацию состоявшихся коммуникаций при первой попытке доступа в интернет. В компании предложили провести совместный с МВД расфишинг пострадавшего и профилактические беседы с дропами. Обменивая криптовалюты люди, сами того не подозревая, могут становиться участниками мошенничества, подчеркнули в пресс-службе. Сейчас нет регуляции и безопасных p2p-площадок для обмена и перевода. Этим пользуются мошенники – они покупают крипту, оплачивая ее переводами от жертв на "безопасный счет". Так люди невольно попадают в список фидов. Специалисты предложили регулировать криптообменники. Также представители компаний высказали инициативу по упрощенному возврату средств между банками со счетов мошенников. Они предложили МВД останавливать деньги на счетах на 30 дней. Помимо этого, предложено ускорить переход к онлайн-репортингу бюро кредитных историй, не дожидаясь вступления в силу закона. Для дальнейшего учета в системах фрод-мониторинга банкам предлагают интеграцию с порталом госуслуг, чтобы рискованная информация поступала в кредитные учреждения. Переводить выявленные мошеннические звонки предложили на голосовых ботов или специальные сервисы, чтобы тратить ресурсы мошенников с помощью технологий и вовлеченных граждан.

https://ria.ru/20250609/t-bank-2021806533.html

https://ria.ru/20250528/t-bank-2019623973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-банк (ао «тинькофф банк»), технологии, россия, мошенники