https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023667200.html

Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ

Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством",... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:27:00+03:00

2025-06-18T18:27:00+03:00

2025-06-18T18:27:00+03:00

пмэф-2025

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150101/13/1501011348_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_702d65c83e5cbc4356422049a9fc8e9c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ, перехватили звонок телефонного мошенника и поговорили с ним, передает корреспондент РИА Новости. Благодаря сервису "фрод-рулетка" от Т-Банка пранкеры перехватили звонок телефонного мошенника, который звонил якобы по замене ключа от домофона. Вован и Лексус поговорили с мошенником, однако уже через несколько минут и после вопроса о том, сколько аферист заработал за день, мошенник положил трубку, передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023597173.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург