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Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:27 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023667200.html
Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ
Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством",... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:27:00+03:00
2025-06-18T18:27:00+03:00
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ, перехватили звонок телефонного мошенника и поговорили с ним, передает корреспондент РИА Новости. Благодаря сервису "фрод-рулетка" от Т-Банка пранкеры перехватили звонок телефонного мошенника, который звонил якобы по замене ключа от домофона. Вован и Лексус поговорили с мошенником, однако уже через несколько минут и после вопроса о том, сколько аферист заработал за день, мошенник положил трубку, передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург

Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ

© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ, перехватили звонок телефонного мошенника и поговорили с ним, передает корреспондент РИА Новости.
Благодаря сервису "фрод-рулетка" от Т-Банка пранкеры перехватили звонок телефонного мошенника, который звонил якобы по замене ключа от домофона. Вован и Лексус поговорили с мошенником, однако уже через несколько минут и после вопроса о том, сколько аферист заработал за день, мошенник положил трубку, передает корреспондент РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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