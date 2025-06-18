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За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:41 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023648349.html
За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей
За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2025
За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей
За пять месяцев 2025 года в ходе следствия было заблокировало более 16 миллиардов руб на счетах мошенников, сообщил заместитель начальника следственного... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:41:00+03:00
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. За пять месяцев 2025 года в ходе следствия было заблокировало более 16 миллиардов руб на счетах мошенников, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. "В ходе следствия мы арестовали, то есть заблокировали на счетах, не дали дальнейшего движения, порядка 16 миллиардов рублей. Понятно, что, сопоставляя причинённый ущерб и арестованную сумму, это не так уж и много, тем не менее, кому-то мы все же смогли помочь",- сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ. Он добавил, что всего за 5 месяцев текущего года зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в IT-сфере, ущерб вырос на 20% и составил 81 миллиард рублей. С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ. В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам. Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, филипп (король бельгии), госдума рф
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Филипп (король Бельгии), Госдума РФ
За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей

МВД: за 5 месяцев 2025 года на счетах мошенников заблокировано более 16 млрд руб

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. За пять месяцев 2025 года в ходе следствия было заблокировало более 16 миллиардов руб на счетах мошенников, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
«
"В ходе следствия мы арестовали, то есть заблокировали на счетах, не дали дальнейшего движения, порядка 16 миллиардов рублей. Понятно, что, сопоставляя причинённый ущерб и арестованную сумму, это не так уж и много, тем не менее, кому-то мы все же смогли помочь",- сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ.
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Он добавил, что всего за 5 месяцев текущего года зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в IT-сфере, ущерб вырос на 20% и составил 81 миллиард рублей.
С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ.
В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.
Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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