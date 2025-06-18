https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023648349.html

За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей

За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2025

За пять месяцев на счетах мошенников заблокировали 16 миллиардов рублей

За пять месяцев 2025 года в ходе следствия было заблокировало более 16 миллиардов руб на счетах мошенников, сообщил заместитель начальника следственного... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:41:00+03:00

2025-06-18T17:41:00+03:00

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. За пять месяцев 2025 года в ходе следствия было заблокировало более 16 миллиардов руб на счетах мошенников, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. "В ходе следствия мы арестовали, то есть заблокировали на счетах, не дали дальнейшего движения, порядка 16 миллиардов рублей. Понятно, что, сопоставляя причинённый ущерб и арестованную сумму, это не так уж и много, тем не менее, кому-то мы все же смогли помочь",- сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ. Он добавил, что всего за 5 месяцев текущего года зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в IT-сфере, ущерб вырос на 20% и составил 81 миллиард рублей. С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ. В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам. Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, филипп (король бельгии), госдума рф