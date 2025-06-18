https://ria.ru/20250618/mosgorsud-2023705249.html
Мосгорсуд переехал в здание Евангелической богадельни
Мосгорсуд переехал в здание Евангелической богадельни - РИА Новости, 18.06.2025
Мосгорсуд переехал в здание Евангелической богадельни
Мосгорсуд на время ремонта переехал в здание Евангелической богадельни в Немецкой слободе, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:15:00+03:00
2025-06-18T21:15:00+03:00
2025-06-18T21:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мосгорсуд на время ремонта переехал в здание Евангелической богадельни в Немецкой слободе, сообщили РИА Новости в суде. "С 23 июня 2025 года в связи с предстоящим ремонтом основного здания Московского городского суда судебные заседания по уголовным и административным делам, рассматриваемым Московским городским судом в качестве суда первой инстанции (часть 3 статьи 31 УПК РФ, статья 20 КАС РФ), будут проходить по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 32, строение 1 (метро Бауманская)", - сообщили в суде. В суде уточнили, что отдел судопроизводства по уголовным делам будет расположен в кабинете 119, а по административным делам - в кабинете 206. Здание расположено в Басманном районе Москвы (ЦАО), оно было построено в так называемой Немецкой слободе. До сих пор его часть занимает богадельня Евангелического попечительства о бедных, которая была основана протестантами в 1847 году, и ВНИИПИнефть. В конце 19 века для расширившейся богадельни построили новый каменный дом. Архитектура здания напоминает дома севера Германии. В советское время здесь располагался районный суд.
https://ria.ru/20250515/mosvka-2017024797.html
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происшествия, россия, цао, германия, фридрих энгельс, московский городской суд
Происшествия, Россия, ЦАО, Германия, Фридрих Энгельс, Московский городской суд
Мосгорсуд переехал в здание Евангелической богадельни
Мосгорсуд переехал в здание Евангелической богадельни в Немецкой слободе