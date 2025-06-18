https://ria.ru/20250618/mordovija-2023479592.html

В Мордовии отменили беспилотную опасность

В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 18.06.2025

В Мордовии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:16:00+03:00

2025-06-18T09:16:00+03:00

2025-06-18T09:16:00+03:00

безопасность

республика мордовия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 3.48 мск, она длилась около пяти часов. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250618/rezhim-2023478754.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, республика мордовия