https://ria.ru/20250618/mordovija-2023479592.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 18.06.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:16:00+03:00
2025-06-18T09:16:00+03:00
2025-06-18T09:16:00+03:00
безопасность
республика мордовия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 3.48 мск, она длилась около пяти часов. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250618/rezhim-2023478754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность спустя пять часов