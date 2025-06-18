https://ria.ru/20250618/moldaviya-2023637737.html

Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти

Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти - РИА Новости, 18.06.2025

Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти

Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:20:00+03:00

2025-06-18T17:20:00+03:00

2025-06-18T17:25:00+03:00

пмэф-2025

молдавия

россия

европа

игорь додон

максим решетников

евразийский экономический союз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023639058_0:112:2988:1793_1920x0_80_0_0_7793b9db58043534446bd5ace3ed3c48.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. "Только благодаря махинациям в Европе впервые в истории Молдовы президентом стал человек, за которого страна проголосовала против. На парламентских выборах осенью этого года, я уверен, большинство граждан проголосуют против нынешней власти. Выборы этого года в каком-то смысле важнее, чем выборы прошлого года", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на полях ПМЭФ. По его словам, молдаване считают Россию стратегическим партнером. "Мнение большинства граждан республики Молдова другое, чем у тех, кто пока руководит Молдовой", - отметил Додон. Он подчеркнул, что Кишинев и Москва находятся на низшей точке двусторонних отношений. "За 30 лет первый раз высшее руководство страны практически полностью отрезало контакты с нашими российскими коллегами… Экспорт упал в два раза, товарооборот упал в три раза за последние четыре года. Все это нужно вернуть в нормальное русло", - указал молдавский политик. Он отметил, что нацелен на возвращение стратегического партнерства между странами как в двустороннем формате, так и в многостороннем. По мнению Додона, Молдавии нужно вернуться к диалогу в рамках ЕАЭС и СНГ. Он также выразил уверенность, что ситуация в двусторонних отношениях стран поменяется осенью и свою работу возобновит российско-молдавская межправкомиссия. Додон напомнил, что последнее заседание состоялось в 2020 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html

https://ria.ru/20250618/rossija-2023596223.html

молдавия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, европа, игорь додон, максим решетников, евразийский экономический союз, снг, в мире