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Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти - РИА Новости, 18.06.2025
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти
Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:20:00+03:00
2025-06-18T17:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. "Только благодаря махинациям в Европе впервые в истории Молдовы президентом стал человек, за которого страна проголосовала против. На парламентских выборах осенью этого года, я уверен, большинство граждан проголосуют против нынешней власти. Выборы этого года в каком-то смысле важнее, чем выборы прошлого года", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на полях ПМЭФ. По его словам, молдаване считают Россию стратегическим партнером. "Мнение большинства граждан республики Молдова другое, чем у тех, кто пока руководит Молдовой", - отметил Додон. Он подчеркнул, что Кишинев и Москва находятся на низшей точке двусторонних отношений. "За 30 лет первый раз высшее руководство страны практически полностью отрезало контакты с нашими российскими коллегами… Экспорт упал в два раза, товарооборот упал в три раза за последние четыре года. Все это нужно вернуть в нормальное русло", - указал молдавский политик. Он отметил, что нацелен на возвращение стратегического партнерства между странами как в двустороннем формате, так и в многостороннем. По мнению Додона, Молдавии нужно вернуться к диалогу в рамках ЕАЭС и СНГ. Он также выразил уверенность, что ситуация в двусторонних отношениях стран поменяется осенью и свою работу возобновит российско-молдавская межправкомиссия. Додон напомнил, что последнее заседание состоялось в 2020 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html
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молдавия, россия, европа, игорь додон, максим решетников, евразийский экономический союз, снг, в мире
ПМЭФ-2025, Молдавия, Россия, Европа, Игорь Додон, Максим Решетников, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти
Додон: жители Молдавии проголосуют против нынешнего режима на осенних выборах