Рейтинг@Mail.ru
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:20 18.06.2025 (обновлено: 17:25 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/moldaviya-2023637737.html
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти - РИА Новости, 18.06.2025
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти
Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:20:00+03:00
2025-06-18T17:25:00+03:00
пмэф-2025
молдавия
россия
европа
игорь додон
максим решетников
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023639058_0:112:2988:1793_1920x0_80_0_0_7793b9db58043534446bd5ace3ed3c48.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. "Только благодаря махинациям в Европе впервые в истории Молдовы президентом стал человек, за которого страна проголосовала против. На парламентских выборах осенью этого года, я уверен, большинство граждан проголосуют против нынешней власти. Выборы этого года в каком-то смысле важнее, чем выборы прошлого года", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на полях ПМЭФ. По его словам, молдаване считают Россию стратегическим партнером. "Мнение большинства граждан республики Молдова другое, чем у тех, кто пока руководит Молдовой", - отметил Додон. Он подчеркнул, что Кишинев и Москва находятся на низшей точке двусторонних отношений. "За 30 лет первый раз высшее руководство страны практически полностью отрезало контакты с нашими российскими коллегами… Экспорт упал в два раза, товарооборот упал в три раза за последние четыре года. Все это нужно вернуть в нормальное русло", - указал молдавский политик. Он отметил, что нацелен на возвращение стратегического партнерства между странами как в двустороннем формате, так и в многостороннем. По мнению Додона, Молдавии нужно вернуться к диалогу в рамках ЕАЭС и СНГ. Он также выразил уверенность, что ситуация в двусторонних отношениях стран поменяется осенью и свою работу возобновит российско-молдавская межправкомиссия. Додон напомнил, что последнее заседание состоялось в 2020 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html
https://ria.ru/20250618/rossija-2023596223.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023639058_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_4f8909439920cd9356b7124aa0e089e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, европа, игорь додон, максим решетников, евразийский экономический союз, снг, в мире
ПМЭФ-2025, Молдавия, Россия, Европа, Игорь Додон, Максим Решетников, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти

Додон: жители Молдавии проголосуют против нынешнего режима на осенних выборах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон
Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером
17 марта, 15:32
"Только благодаря махинациям в Европе впервые в истории Молдовы президентом стал человек, за которого страна проголосовала против. На парламентских выборах осенью этого года, я уверен, большинство граждан проголосуют против нынешней власти. Выборы этого года в каком-то смысле важнее, чем выборы прошлого года", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на полях ПМЭФ.
По его словам, молдаване считают Россию стратегическим партнером. "Мнение большинства граждан республики Молдова другое, чем у тех, кто пока руководит Молдовой", - отметил Додон.
Он подчеркнул, что Кишинев и Москва находятся на низшей точке двусторонних отношений.
"За 30 лет первый раз высшее руководство страны практически полностью отрезало контакты с нашими российскими коллегами… Экспорт упал в два раза, товарооборот упал в три раза за последние четыре года. Все это нужно вернуть в нормальное русло", - указал молдавский политик.
Он отметил, что нацелен на возвращение стратегического партнерства между странами как в двустороннем формате, так и в многостороннем. По мнению Додона, Молдавии нужно вернуться к диалогу в рамках ЕАЭС и СНГ.
Он также выразил уверенность, что ситуация в двусторонних отношениях стран поменяется осенью и свою работу возобновит российско-молдавская межправкомиссия. Додон напомнил, что последнее заседание состоялось в 2020 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников
Вчера, 14:59
 
ПМЭФ-2025МолдавияРоссияЕвропаИгорь ДодонМаксим РешетниковЕвразийский экономический союзСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала