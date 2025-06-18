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Молдавский депутат обвинил Запад в подрыве нейтралитета страны - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:55 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023689723.html
Молдавский депутат обвинил Запад в подрыве нейтралитета страны
Молдавский депутат обвинил Запад в подрыве нейтралитета страны - РИА Новости, 18.06.2025
Молдавский депутат обвинил Запад в подрыве нейтралитета страны
Работа западных НКО в Молдавии направлена на ликвидацию нейтралитета страны и на подрыв основ государства, заявил в среду депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:55:00+03:00
2025-06-18T19:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Работа западных НКО в Молдавии направлена на ликвидацию нейтралитета страны и на подрыв основ государства, заявил в среду депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. Депутат вместе с командой блока "Победа" принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Видео с выступления на форуме он опубликовал в своем Telegram-канале. "Мы видим иностранное вмешательство, работу структур вроде фонда Сороса и USAID, которые прекратили официальное финансирование, но на самом деле просто сменили ярлык. Огромные деньги продолжают поступать через европейские механизмы — все это направлено на ликвидацию нейтралитета и подрыв основ государства. Неправительственные организации подменяют собой государственные органы. Им передана колоссальная власть. Но есть законные, административные рычаги — один законодательный акт способен уничтожить эту сеть законно и объективно", - сказал Суходольский в рамках ПМЭФ. Депутат подчеркнул, что на данный момент нейтралитета Молдавии попросту не существует - формально он прописан в конституции, но на деле полностью разрушен. "Настоящий нейтралитет нужен нам как платформа в многополярном мире. Мы можем быть площадкой для регионального диалога, обладая законным статусом и уникальным географическим положением", - пояснил он. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/biznes-2023642591.html
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в мире, молдавия, сша, германия, майя санду, нато, агентство по международному развитию сша
ПМЭФ-2025, В мире, Молдавия, США, Германия, Майя Санду, НАТО, Агентство по международному развитию США
Молдавский депутат обвинил Запад в подрыве нейтралитета страны

Депутат Суходольский: западные НКО в Молдавии подрывают нейтралитет страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Работа западных НКО в Молдавии направлена на ликвидацию нейтралитета страны и на подрыв основ государства, заявил в среду депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский.
Депутат вместе с командой блока "Победа" принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Видео с выступления на форуме он опубликовал в своем Telegram-канале.
Вадим Фотеску на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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"Мы видим иностранное вмешательство, работу структур вроде фонда Сороса и USAID, которые прекратили официальное финансирование, но на самом деле просто сменили ярлык. Огромные деньги продолжают поступать через европейские механизмы — все это направлено на ликвидацию нейтралитета и подрыв основ государства. Неправительственные организации подменяют собой государственные органы. Им передана колоссальная власть. Но есть законные, административные рычаги — один законодательный акт способен уничтожить эту сеть законно и объективно", - сказал Суходольский в рамках ПМЭФ.
Депутат подчеркнул, что на данный момент нейтралитета Молдавии попросту не существует - формально он прописан в конституции, но на деле полностью разрушен. "Настоящий нейтралитет нужен нам как платформа в многополярном мире. Мы можем быть площадкой для регионального диалога, обладая законным статусом и уникальным географическим положением", - пояснил он.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Депутат молдавской оппозиционной партии Шор Регина Апостолова на ПМЭФ-2025. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025В миреМолдавияСШАГерманияМайя СандуНАТОАгентство по международному развитию США
 
 
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