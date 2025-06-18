https://ria.ru/20250618/moldavija-2023685307.html

В Молдавии благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны

В Молдавии благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.06.2025

В Молдавии благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны

Активисты движения "Чтобы помнить" провели акцию по благоустройству памятника в районе села Новые Куконешты Единецкого района Молдавии, установленного в честь... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:36:00+03:00

2025-06-18T19:36:00+03:00

2025-06-18T19:36:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Активисты движения "Чтобы помнить" провели акцию по благоустройству памятника в районе села Новые Куконешты Единецкого района Молдавии, установленного в честь героев Великой Отечественной войны, сообщил в среду глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Активисты движения "Чтобы помнить" провели акцию по благоустройству территории у памятного знака в районе села Новые Куконешты Единецкого района, установленного в честь героев первых дней Великой Отечественной войны - пограничников 4 -й заставы 24-го Бельцкого пограничного отряда. Добровольцы покосили траву, покрасили пограничные столбы Республики Молдова и Советского Союза, обновили постамент памятника защитникам Родины", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Глава комитета отметил, что акция приурочена ко Дню памяти и скорби - 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Он пояснил, что памятный знак в честь воинов-пограничников установлен у здания действующей пограничной заставы в 2021-м году усилиями патриотических организаций страны. Здесь летом 1941-го года советские войска приняли первый бой против румынско-немецких фашистских захватчиков. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250602/kishinev-2020572011.html

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду