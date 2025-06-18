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Депутат "Победы" призвала Россию развивать экономические связи с Молдавией - РИА Новости, 18.06.2025
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17:30 18.06.2025 (обновлено: 17:35 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023642033.html
Депутат "Победы" призвала Россию развивать экономические связи с Молдавией
Депутат "Победы" призвала Россию развивать экономические связи с Молдавией - РИА Новости, 18.06.2025
Депутат "Победы" призвала Россию развивать экономические связи с Молдавией
Экономические отношения между Молдавией и Россией должны не разрываться, а развиваться на благо молдавского народа, заявила депутат парламента от оппозиционного РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:30:00+03:00
2025-06-18T17:35:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Экономические отношения между Молдавией и Россией должны не разрываться, а развиваться на благо молдавского народа, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. "Экономические связи Молдавии с Россией – это благосостояние народа. Мы считаем, что экономические отношения, контракты, которые были заключены на многие десятилетия, должны не сокращаться, а наоборот - дальше развиваться для благосостояния молдавского народа", - написала Апостолова в своем Telegram-канале. По ее словам, на протяжении многих столетий Россия была связана с Молдавией. Парламентарий напомнила, что Молдавия – страна с хорошей аграрной продукцией, но без достаточного рынка сбыта. "Сегодня, к сожалению, экономика Молдавии на нуле. С каждым годом сокращаются, в первую очередь, экономические связи с Россией. Россия – та страна, которая всегда принимала молдавскую продукцию, и готова принимать ее и сегодня", - добавила Апостолова. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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россия, молдавия, москва, майя санду, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, В мире
Депутат "Победы" призвала Россию развивать экономические связи с Молдавией

Депутат Апостолова: экономические отношения Молдавии и России должны развиваться

© Первый в МолдовеДепутат молдавской оппозиционной партии "Шор" Регина Апостолова на ПМЭФ-2025. Кадр видео
Депутат молдавской оппозиционной партии Шор Регина Апостолова на ПМЭФ-2025. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Первый в Молдове
Депутат молдавской оппозиционной партии "Шор" Регина Апостолова на ПМЭФ-2025. Кадр видео
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Экономические отношения между Молдавией и Россией должны не разрываться, а развиваться на благо молдавского народа, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
"Экономические связи Молдавии с Россией – это благосостояние народа. Мы считаем, что экономические отношения, контракты, которые были заключены на многие десятилетия, должны не сокращаться, а наоборот - дальше развиваться для благосостояния молдавского народа", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее словам, на протяжении многих столетий Россия была связана с Молдавией. Парламентарий напомнила, что Молдавия – страна с хорошей аграрной продукцией, но без достаточного рынка сбыта. "Сегодня, к сожалению, экономика Молдавии на нуле. С каждым годом сокращаются, в первую очередь, экономические связи с Россией. Россия – та страна, которая всегда принимала молдавскую продукцию, и готова принимать ее и сегодня", - добавила Апостолова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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ПМЭФ-2025РоссияМолдавияМоскваМайя СандуВ мире
 
 
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