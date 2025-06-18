Депутат "Победы" призвала Россию развивать экономические связи с Молдавией
Депутат Апостолова: экономические отношения Молдавии и России должны развиваться
© Первый в МолдовеДепутат молдавской оппозиционной партии "Шор" Регина Апостолова на ПМЭФ-2025. Кадр видео
Депутат молдавской оппозиционной партии "Шор" Регина Апостолова на ПМЭФ-2025. Кадр видео
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Экономические отношения между Молдавией и Россией должны не разрываться, а развиваться на благо молдавского народа, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
"Экономические связи Молдавии с Россией – это благосостояние народа. Мы считаем, что экономические отношения, контракты, которые были заключены на многие десятилетия, должны не сокращаться, а наоборот - дальше развиваться для благосостояния молдавского народа", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее словам, на протяжении многих столетий Россия была связана с Молдавией. Парламентарий напомнила, что Молдавия – страна с хорошей аграрной продукцией, но без достаточного рынка сбыта. "Сегодня, к сожалению, экономика Молдавии на нуле. С каждым годом сокращаются, в первую очередь, экономические связи с Россией. Россия – та страна, которая всегда принимала молдавскую продукцию, и готова принимать ее и сегодня", - добавила Апостолова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.