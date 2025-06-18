Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер
Депутат Таубер: Молдавией управляют не президент Санду, а европейские глобалисты
Марина Таубер на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавией управляет не президент Майя Санду, а европейские глобалисты, интересы которых она представляет, и которые хотят сделать из республики колонию, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
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"Если честно, это не PAS(партия ("Действие и солидарность") и Майя Санду управляют Молдовой. Управляют европейские глобалисты, они напрямую ведут все процессы, не стесняясь. Наши чиновники просто сидят в кабинетах и выполняют представительские функции. Они хотят сделать из России врага молдаван", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ.
По ее мнению у европейских глобалистов есть задача - захватить Молдавию и сделать из нее колонию.
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"Мы им нужны как сырьевой придаток, как человеческий ресурс, дешевая сила и для захвата стратегических предприятий", - добавила депутат.
Таубер отметила, что Европа обещала Молдавии золотые горы, но в итоге их нет.
"Они (европейцы - ред.) не предоставили нам рынков сбыта как обещали, а из-за агрессивного диалога, лично от Санду, как президента страны, мы потеряли то, что у нас было. Сегодня катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве и для наших фермеров", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.