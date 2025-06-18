https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер

Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер - РИА Новости, 18.06.2025

Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер

Молдавией управляет не президент Майя Санду, а европейские глобалисты, интересы которых она представляет, и которые хотят сделать из республики колонию, заявила РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:23:00+03:00

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2025-06-18T17:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавией управляет не президент Майя Санду, а европейские глобалисты, интересы которых она представляет, и которые хотят сделать из республики колонию, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "Если честно, это не PAS(партия ("Действие и солидарность") и Майя Санду управляют Молдовой. Управляют европейские глобалисты, они напрямую ведут все процессы, не стесняясь. Наши чиновники просто сидят в кабинетах и выполняют представительские функции. Они хотят сделать из России врага молдаван", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. По ее мнению у европейских глобалистов есть задача - захватить Молдавию и сделать из нее колонию. "Мы им нужны как сырьевой придаток, как человеческий ресурс, дешевая сила и для захвата стратегических предприятий", - добавила депутат. Таубер отметила, что Европа обещала Молдавии золотые горы, но в итоге их нет. "Они (европейцы - ред.) не предоставили нам рынков сбыта как обещали, а из-за агрессивного диалога, лично от Санду, как президента страны, мы потеряли то, что у нас было. Сегодня катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве и для наших фермеров", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023637232.html

https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, европа, майя санду, марина таубер