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Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:23 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер - РИА Новости, 18.06.2025
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер
Молдавией управляет не президент Майя Санду, а европейские глобалисты, интересы которых она представляет, и которые хотят сделать из республики колонию, заявила РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:23:00+03:00
2025-06-18T17:23:00+03:00
пмэф-2025
молдавия
россия
европа
майя санду
марина таубер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавией управляет не президент Майя Санду, а европейские глобалисты, интересы которых она представляет, и которые хотят сделать из республики колонию, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "Если честно, это не PAS(партия ("Действие и солидарность") и Майя Санду управляют Молдовой. Управляют европейские глобалисты, они напрямую ведут все процессы, не стесняясь. Наши чиновники просто сидят в кабинетах и выполняют представительские функции. Они хотят сделать из России врага молдаван", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. По ее мнению у европейских глобалистов есть задача - захватить Молдавию и сделать из нее колонию. "Мы им нужны как сырьевой придаток, как человеческий ресурс, дешевая сила и для захвата стратегических предприятий", - добавила депутат. Таубер отметила, что Европа обещала Молдавии золотые горы, но в итоге их нет. "Они (европейцы - ред.) не предоставили нам рынков сбыта как обещали, а из-за агрессивного диалога, лично от Санду, как президента страны, мы потеряли то, что у нас было. Сегодня катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве и для наших фермеров", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023637232.html
https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html
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молдавия, россия, европа, майя санду, марина таубер
ПМЭФ-2025, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Марина Таубер
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер

Депутат Таубер: Молдавией управляют не президент Санду, а европейские глобалисты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарина Таубер на ПМЭФ-2025
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Марина Таубер на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавией управляет не президент Майя Санду, а европейские глобалисты, интересы которых она представляет, и которые хотят сделать из республики колонию, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
«
"Если честно, это не PAS(партия ("Действие и солидарность") и Майя Санду управляют Молдовой. Управляют европейские глобалисты, они напрямую ведут все процессы, не стесняясь. Наши чиновники просто сидят в кабинетах и выполняют представительские функции. Они хотят сделать из России врага молдаван", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ.
ПМЭФ-2025. Россия – Молдавия - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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По ее мнению у европейских глобалистов есть задача - захватить Молдавию и сделать из нее колонию.
«
"Мы им нужны как сырьевой придаток, как человеческий ресурс, дешевая сила и для захвата стратегических предприятий", - добавила депутат.
Таубер отметила, что Европа обещала Молдавии золотые горы, но в итоге их нет.
"Они (европейцы - ред.) не предоставили нам рынков сбыта как обещали, а из-за агрессивного диалога, лично от Санду, как президента страны, мы потеряли то, что у нас было. Сегодня катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве и для наших фермеров", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025МолдавияРоссияЕвропаМайя СандуМарина Таубер
 
 
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