https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638161.html

Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности

Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности - РИА Новости, 18.06.2025

Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности

Молдавия обладает огромным потенциалом для возрождения и модернизации промышленности с помощью России и частных инвесторов, заявила депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:21:00+03:00

2025-06-18T17:21:00+03:00

2025-06-18T17:21:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавия обладает огромным потенциалом для возрождения и модернизации промышленности с помощью России и частных инвесторов, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "Огромный потенциал есть и в возрождении, модернизации промышленности, которые были бы возможны при участии России как государства-партнера и, возможно, частных инвесторов", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. По словам депутата, молдавские предприниматели оказались обманутыми. "Им говорили, что будут помогать, а налицо коррупция, давление и бандитский рэкет. Людям не дают развиваться, и они уходят в другие страны", - подчеркнула она. Только Россия и ЕАЭС могут повлиять на то, чтобы Молдавия "встала на ноги", заключила Таубер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, молдавия, россия, марина таубер