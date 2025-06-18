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Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:21 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638161.html
Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности
Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности - РИА Новости, 18.06.2025
Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности
Молдавия обладает огромным потенциалом для возрождения и модернизации промышленности с помощью России и частных инвесторов, заявила депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:21:00+03:00
2025-06-18T17:21:00+03:00
пмэф-2025
экономика
молдавия
россия
марина таубер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавия обладает огромным потенциалом для возрождения и модернизации промышленности с помощью России и частных инвесторов, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "Огромный потенциал есть и в возрождении, модернизации промышленности, которые были бы возможны при участии России как государства-партнера и, возможно, частных инвесторов", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. По словам депутата, молдавские предприниматели оказались обманутыми. "Им говорили, что будут помогать, а налицо коррупция, давление и бандитский рэкет. Людям не дают развиваться, и они уходят в другие страны", - подчеркнула она. Только Россия и ЕАЭС могут повлиять на то, чтобы Молдавия "встала на ноги", заключила Таубер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, молдавия, россия, марина таубер
ПМЭФ-2025, Экономика, Молдавия, Россия, Марина Таубер
Молдавский депутат оценила потенциал страны для модернизации промышленности

Депутат Таубер: Молдавия обладает потенциалом для модернизации промышленности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарина Таубер на ПМЭФ-2025
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Марина Таубер на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молдавия обладает огромным потенциалом для возрождения и модернизации промышленности с помощью России и частных инвесторов, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
"Огромный потенциал есть и в возрождении, модернизации промышленности, которые были бы возможны при участии России как государства-партнера и, возможно, частных инвесторов", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ.
По словам депутата, молдавские предприниматели оказались обманутыми. "Им говорили, что будут помогать, а налицо коррупция, давление и бандитский рэкет. Людям не дают развиваться, и они уходят в другие страны", - подчеркнула она.
Только Россия и ЕАЭС могут повлиять на то, чтобы Молдавия "встала на ноги", заключила Таубер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников
Вчера, 14:59
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаМолдавияРоссияМарина Таубер
 
 
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