Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 18.06.2025 (обновлено: 17:21 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023637232.html
Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер
Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер - РИА Новости, 18.06.2025
Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер
Независимость для Молдавии сегодня является утопией, нынешние власти хотят продать ее за личные интересы и обогащение, заявила депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:19:00+03:00
2025-06-18T17:21:00+03:00
в мире
молдавия
россия
марина таубер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023634572_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_2d1ee6006f25c096c669c5197d2466a5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Независимость для Молдавии сегодня является утопией, нынешние власти хотят продать ее за личные интересы и обогащение, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "О каком мы нейтралитете говорим, если 99.9% чиновников, которые управляют нашей страной, в том числе силовыми органами, имеют румынские паспорта? Мы теряем нейтралитет. Это (нейтралитет - ред.) и иллюзия и утопия в наши дни... Многие борются за свою независимость, а наши власти хотят ее подарить. Вернее, не подарить, а продать за личные интересы и возможность обогащения", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. Россия всегда выступала за независимость и нейтралитет Молдавии, добавила депутат. "Не было никогда никаких попыток, о которых говорят европейцы или наши власти, как-то подмять эти понятия. Мы очень ценим уважение к нашей индивидуальности и языку, который в России называют молдавским, а не румынским", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rossija-2023596223.html
https://ria.ru/20250617/niderlandy-2023335831.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023634572_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_a93169230f8203360dced23839d10c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, марина таубер
В мире, Молдавия, Россия, Марина Таубер
Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер

Таубер: независимость для Молдавии сегодня является утопией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарина Таубер на ПМЭФ-2025
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Марина Таубер на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Независимость для Молдавии сегодня является утопией, нынешние власти хотят продать ее за личные интересы и обогащение, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
"О каком мы нейтралитете говорим, если 99.9% чиновников, которые управляют нашей страной, в том числе силовыми органами, имеют румынские паспорта? Мы теряем нейтралитет. Это (нейтралитет - ред.) и иллюзия и утопия в наши дни... Многие борются за свою независимость, а наши власти хотят ее подарить. Вернее, не подарить, а продать за личные интересы и возможность обогащения", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия и Молдавия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Решетников
Вчера, 14:59
Россия всегда выступала за независимость и нейтралитет Молдавии, добавила депутат.
"Не было никогда никаких попыток, о которых говорят европейцы или наши власти, как-то подмять эти понятия. Мы очень ценим уважение к нашей индивидуальности и языку, который в России называют молдавским, а не румынским", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии
17 июня, 14:47
 
В миреМолдавияРоссияМарина Таубер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала