https://ria.ru/20250618/moldavija-2023637232.html

Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер

Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер - РИА Новости, 18.06.2025

Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер

Независимость для Молдавии сегодня является утопией, нынешние власти хотят продать ее за личные интересы и обогащение, заявила депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:19:00+03:00

2025-06-18T17:19:00+03:00

2025-06-18T17:21:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Независимость для Молдавии сегодня является утопией, нынешние власти хотят продать ее за личные интересы и обогащение, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "О каком мы нейтралитете говорим, если 99.9% чиновников, которые управляют нашей страной, в том числе силовыми органами, имеют румынские паспорта? Мы теряем нейтралитет. Это (нейтралитет - ред.) и иллюзия и утопия в наши дни... Многие борются за свою независимость, а наши власти хотят ее подарить. Вернее, не подарить, а продать за личные интересы и возможность обогащения", - сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ. Россия всегда выступала за независимость и нейтралитет Молдавии, добавила депутат. "Не было никогда никаких попыток, о которых говорят европейцы или наши власти, как-то подмять эти понятия. Мы очень ценим уважение к нашей индивидуальности и языку, который в России называют молдавским, а не румынским", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rossija-2023596223.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, марина таубер