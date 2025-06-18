https://ria.ru/20250618/modernizatsiya-2023702226.html

Модернизацию "Дороги жизни" в Ленобласти планируется завершить за 3 года

Модернизацию "Дороги жизни" в Ленобласти планируется завершить за 3 года - РИА Новости, 18.06.2025

Модернизацию "Дороги жизни" в Ленобласти планируется завершить за 3 года

Работы по реновации и обновлению музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" будут вестись в течение трех лет, в рамках модернизации появятся новые музеи,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:56:00+03:00

2025-06-18T20:56:00+03:00

2025-06-18T20:56:00+03:00

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Работы по реновации и обновлению музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" будут вестись в течение трех лет, в рамках модернизации появятся новые музеи, архитектурные формы, элементы благоустройства, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Во исполнение поручений президента Российской Федерации начата модернизация "Дороги жизни", уже запущены конкурсы на проектирование объектов Зелёного пояса Славы, сами реставрационные работы запланированы на 2026 год. У нас проект "Дорога Жизни" должен быть реализован в течение трех лет. Полтора миллиарда - федеральное финансирование, 2,2 миллиарда - финансирование Ленинградской области", - сказал Дрозденко. Как отметил глава региона, сейчас ведётся разработка проектной документации двух новых музеев – "Ладожской флотилии" в Новой Ладоге и "Дороги жизни" в Сомино Бокситогорского района. Основные работы будут завершены в 2027 году, в год 100-летия Ленинградской области. До 2028 года включительно может продлиться создание и доработка некоторых музейных экспозиций, например, в Сомино. "У нас планируется в отдельных местах расширение "Дороги жизни", у нас будет реконструкция всех памятников, будет единая стилистика: это освещение, информационные щиты, современные цифровые технологии будут применяться, цвета будут примерно везде одинаковые", - отметил Дрозденко. Также планируется стилизовать автобусные павильоны, уличное освещение, появятся новые объекты в "Кобоне". Также власти намерены развивать "Малую дорогу жизни". Принято решение сделать Форт "Красная горка" филиалом музея "Дорога жизни". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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