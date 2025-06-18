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Любая мобилизация на Украине обречена на провал, считает Коротченко - РИА Новости, 18.06.2025
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21:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/mobilizatsija-2023705469.html
Любая мобилизация на Украине обречена на провал, считает Коротченко
Любая мобилизация на Украине обречена на провал, считает Коротченко - РИА Новости, 18.06.2025
Любая мобилизация на Украине обречена на провал, считает Коротченко
Никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:16:00+03:00
2025-06-18T21:16:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, не обеспечит потребности ВСУ людскими ресурсами на фоне значительных потерь, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская ранее заявляла, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. "Программа привлечение вот этой категории граждан Украины (по привлечению молодёжи в ВСУ 18-25 лет) к добровольному подписанию контрактов, по сути дела, провалилась и показала свою неэффективность. Для подавляющего большинства соответствующих категорий молодых граждан Украины те предложения и стимулы, которые были озвучены, оказались непривлекательными. Поэтому идея исчерпала сама себя", - сказал Коротченко. По его словам, в добровольном порядке клюнули на эту программу на Украине лишь представители узкой группы молодых маргиналов, "В этой связи уже звучат другие призывы о том, что необходимо готовиться к тотальной мобилизации, примерно той, которую в свое время объявил Гитлер на заключительном этапе существования третьего рейха, для того чтобы обеспечить пушечным мясом вооруженные силы Украины, которые несут колоссальные потери в ходе боевых действий против российских вооруженных сил", - подчеркнул собеседник агентства. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250618/vsu-2023619932.html
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в мире, украина, игорь коротченко, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Игорь Коротченко, Федор Вениславский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Любая мобилизация на Украине обречена на провал, считает Коротченко

Военный аналитик Коротченко: мобилизация на Украине не обеспечит ВСУ ресурсами

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, не обеспечит потребности ВСУ людскими ресурсами на фоне значительных потерь, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская ранее заявляла, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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"Программа привлечение вот этой категории граждан Украины (по привлечению молодёжи в ВСУ 18-25 лет) к добровольному подписанию контрактов, по сути дела, провалилась и показала свою неэффективность. Для подавляющего большинства соответствующих категорий молодых граждан Украины те предложения и стимулы, которые были озвучены, оказались непривлекательными. Поэтому идея исчерпала сама себя", - сказал Коротченко.
По его словам, в добровольном порядке клюнули на эту программу на Украине лишь представители узкой группы молодых маргиналов,
«
"В этой связи уже звучат другие призывы о том, что необходимо готовиться к тотальной мобилизации, примерно той, которую в свое время объявил Гитлер на заключительном этапе существования третьего рейха, для того чтобы обеспечить пушечным мясом вооруженные силы Украины, которые несут колоссальные потери в ходе боевых действий против российских вооруженных сил", - подчеркнул собеседник агентства.
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Госдуме назвали контракт с ВСУ билетом в один конец
Вчера, 21:12
 
В миреУкраинаИгорь КоротченкоФедор ВениславскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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