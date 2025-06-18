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Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:22 18.06.2025 (обновлено: 13:47 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/mid-2023563298.html
Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле
Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле - РИА Новости, 18.06.2025
Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле
В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:22:00+03:00
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пмэф-2025
иран
израиль
мария захарова
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Наносятся удары по атомным объектам, ядерным объектам, мирной гражданской инфраструктуре. Я имею в виду не по военным объектам, а именно по связанным с мирным освоением атомной энергии. Это страшная, это чудовищная игра, которая может привести, как вы представляете, многие говорят непредсказуемым последствиям. Но вот в том-то и ужас, что вполне предсказуемым... Поэтому, конечно, всегда остается возможность для мирного урегулирования, для использования дипломатии", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html
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иран, израиль, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Иран, Израиль, Мария Захарова, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле

Захарова: в конфликте Ирана и Израиля остается возможность для дипломатии

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наносятся удары по атомным объектам, ядерным объектам, мирной гражданской инфраструктуре. Я имею в виду не по военным объектам, а именно по связанным с мирным освоением атомной энергии. Это страшная, это чудовищная игра, которая может привести, как вы представляете, многие говорят непредсказуемым последствиям. Но вот в том-то и ужас, что вполне предсказуемым... Поэтому, конечно, всегда остается возможность для мирного урегулирования, для использования дипломатии", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ПМЭФ-2025ИранИзраильМария ЗахароваВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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