https://ria.ru/20250618/mid-2023563298.html

Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле

Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле

В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:22:00+03:00

2025-06-18T13:22:00+03:00

2025-06-18T13:47:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Наносятся удары по атомным объектам, ядерным объектам, мирной гражданской инфраструктуре. Я имею в виду не по военным объектам, а именно по связанным с мирным освоением атомной энергии. Это страшная, это чудовищная игра, которая может привести, как вы представляете, многие говорят непредсказуемым последствиям. Но вот в том-то и ужас, что вполне предсказуемым... Поэтому, конечно, всегда остается возможность для мирного урегулирования, для использования дипломатии", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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иран, израиль, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте