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МИД назвал условие для урегулирования конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:10 18.06.2025 (обновлено: 13:28 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/mid-2023559537.html
МИД назвал условие для урегулирования конфликта Ирана и Израиля
МИД назвал условие для урегулирования конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
МИД назвал условие для урегулирования конфликта Ирана и Израиля
Россия подчеркивала, что может быть посредником для урегулирования конфликта Ирана и Израиля, Москва нацелена на политико-дипломатическое решение противоречий,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:10:00+03:00
2025-06-18T13:28:00+03:00
россия
пмэф-2025
москва
мария захарова
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия подчеркивала, что может быть посредником для урегулирования конфликта Ирана и Израиля, Москва нацелена на политико-дипломатическое решение противоречий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы делали заявление буквально накануне этой ситуации… и говорили о том, что готовы предоставить свои посреднические усилия, в частности в диалоге вокруг иранской ядерной программы, напомню, мирной. Ее мирный характер был неоднократно подчеркнут и переподтвержден инспекторами МАГАТЭ, самой организацией. Собственно говоря, мы проявили себя в таком качестве, когда заключалась та самая сделка по иранской ядерной программе", - сказала она "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва умеет оказывать посредническое содействие и находится в контакте со всеми странами региона."У нас действительно есть нацеленность на достижение результата политико-дипломатическим путем, когда мы подключаемся в качестве медиатора, посредника, стороны, которая оказывает добрые услуги, когда это востребовано. У нас есть опыт такой, у нас нет того, что называется камнем за пазухой, нет желания поиграться или сделать так, чтобы ситуация усугубилась", - подчеркнула она.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Россия, ПМЭФ-2025, Москва, Мария Захарова, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД назвал условие для урегулирования конфликта Ирана и Израиля

Захарова: Россия нацелена на политическое решение конфликта Ирана и Израиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия подчеркивала, что может быть посредником для урегулирования конфликта Ирана и Израиля, Москва нацелена на политико-дипломатическое решение противоречий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы делали заявление буквально накануне этой ситуации… и говорили о том, что готовы предоставить свои посреднические усилия, в частности в диалоге вокруг иранской ядерной программы, напомню, мирной. Ее мирный характер был неоднократно подчеркнут и переподтвержден инспекторами МАГАТЭ, самой организацией. Собственно говоря, мы проявили себя в таком качестве, когда заключалась та самая сделка по иранской ядерной программе", - сказала она "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва умеет оказывать посредническое содействие и находится в контакте со всеми странами региона.
"У нас действительно есть нацеленность на достижение результата политико-дипломатическим путем, когда мы подключаемся в качестве медиатора, посредника, стороны, которая оказывает добрые услуги, когда это востребовано. У нас есть опыт такой, у нас нет того, что называется камнем за пазухой, нет желания поиграться или сделать так, чтобы ситуация усугубилась", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
МИД России заявил о ядерной угрозе на Ближнем Востоке
Вчера, 08:15
 
ПМЭФ-2025РоссияМоскваМария ЗахароваВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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