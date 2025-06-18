https://ria.ru/20250618/meksika-2023694101.html

В Мексике произошло столкновение полиции и вооруженных людей

В Мексике произошло столкновение полиции и вооруженных людей - РИА Новости, 18.06.2025

В Мексике произошло столкновение полиции и вооруженных людей

Столкновение между полицией и вооруженными людьми произошло в мексиканском штате Сакатекас, 13 человек погибли, сообщил генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:20:00+03:00

2025-06-18T20:20:00+03:00

2025-06-18T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Столкновение между полицией и вооруженными людьми произошло в мексиканском штате Сакатекас, 13 человек погибли, сообщил генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес. В публикации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) политика говорится, что во вторник правоохранительные органы проводили операцию в муниципалитете Вильянуэва для того, чтобы гарантировать "установление мира" в районе. Во время операции неизвестные вооруженные граждане напали на полицейских. "Тринадцать нападавших были обезврежены, при этом никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал и не погиб", - говорится в публикации Рейеса. По словам политика, ситуация в муниципалитете находится под контролем. Рейес не приводит данные о личностях нападавших и использованном оружии.* запрещена в РФ как экстремистская

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в мире, сакатекас, россия