https://ria.ru/20250618/meksika-2023560452.html
У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2025
У берегов Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:12:00+03:00
2025-06-18T13:12:00+03:00
2025-06-18T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает национальная сейсмологическая служба. "Землетрясение магнитудой 5,6 в 138 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан штата Чьяпас", - говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х. По данным службы, землетрясение произошло в 3.49 по местному времени (12.49 по мск). Очаг находился на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023376197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает национальная сейсмологическая служба.
«
"Землетрясение магнитудой 5,6 в 138 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан штата Чьяпас", - говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х.
По данным службы, землетрясение произошло в 3.49 по местному времени (12.49 по мск). Очаг находился на глубине 10 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.