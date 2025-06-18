https://ria.ru/20250618/meksika-2023560452.html

У берегов Мексики произошло землетрясение

У берегов Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2025

У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:12:00+03:00

2025-06-18T13:12:00+03:00

2025-06-18T13:12:00+03:00

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мексика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Мексики, сообщает национальная сейсмологическая служба. "Землетрясение магнитудой 5,6 в 138 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан штата Чьяпас", - говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х. По данным службы, землетрясение произошло в 3.49 по местному времени (12.49 по мск). Очаг находился на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250617/rossiya-2023376197.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мексика