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МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа

МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа - РИА Новости, 18.06.2025

МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа

МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране, из-за заявлений президента Дональда Трампа, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 18.06.2025

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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране, из-за заявлений президента Дональда Трампа, сообщило агентство Mehr."После безответственных заявлений с угрозами президента США <...> посол Швейцарии в Тегеране госпожа Надин Лозано, представляющая интересы Соединенных Штатов, была вызвана МИД, где ей была вручена нота с протестами для немедленной передачи правительству США", — говорится в сообщении.Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели назвал заявления американского президента провокационными. Он отметил, что ответственность за слова, "угрожающие миру и международной безопасности", будет лежать на Вашингтоне.Ранее хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

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Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город Иранское ТВ публикует кадры пуска снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падения на город. 2025-06-18T21:26 true PT0M25S

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в мире, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, швейцария, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте