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МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа - РИА Новости, 18.06.2025
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21:26 18.06.2025 (обновлено: 22:08 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/mehr-2023706721.html
МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа
МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа - РИА Новости, 18.06.2025
МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа
МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране, из-за заявлений президента Дональда Трампа, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 18.06.2025
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране, из-за заявлений президента Дональда Трампа, сообщило агентство Mehr."После безответственных заявлений с угрозами президента США &lt;...&gt; посол Швейцарии в Тегеране госпожа Надин Лозано, представляющая интересы Соединенных Штатов, была вызвана МИД, где ей была вручена нота с протестами для немедленной передачи правительству США", — говорится в сообщении.Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели назвал заявления американского президента провокационными. Он отметил, что ответственность за слова, "угрожающие миру и международной безопасности", будет лежать на Вашингтоне.Ранее хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
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Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город
Иранское ТВ публикует кадры пуска снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падения на город.
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в мире, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, швейцария, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Швейцария, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа

МИД Ирана вручил послу Швейцарии, представляющей интересы США, ноту протеста

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране, из-за заявлений президента Дональда Трампа, сообщило агентство Mehr.
"После безответственных заявлений с угрозами президента США <...> посол Швейцарии в Тегеране госпожа Надин Лозано, представляющая интересы Соединенных Штатов, была вызвана МИД, где ей была вручена нота с протестами для немедленной передачи правительству США", — говорится в сообщении.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 08:51
Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели назвал заявления американского президента провокационными. Он отметил, что ответственность за слова, "угрожающие миру и международной безопасности", будет лежать на Вашингтоне.
Ранее хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту
Вчера, 21:17
 
В миреСШАДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаШвейцарияИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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