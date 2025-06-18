МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа
МИД Ирана вручил послу Швейцарии, представляющей интересы США, ноту протеста
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране, из-за заявлений президента Дональда Трампа, сообщило агентство Mehr.
Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели назвал заявления американского президента провокационными. Он отметил, что ответственность за слова, "угрожающие миру и международной безопасности", будет лежать на Вашингтоне.
Ранее хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.