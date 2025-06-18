https://ria.ru/20250618/meditsina-2023553308.html

Антон Прозументов: Россия может обеспечить себя шприцами и подгузниками

Антон Прозументов: Россия может обеспечить себя шприцами и подгузниками - РИА Новости, 18.06.2025

Антон Прозументов: Россия может обеспечить себя шприцами и подгузниками

Фармацевтическая отрасль в России давно достигла высокого уровня локализации благодаря постоянному вниманию властей и общества. Однако рынок медицинских изделий РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T15:00:00+03:00

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Фармацевтическая отрасль в России давно достигла высокого уровня локализации благодаря постоянному вниманию властей и общества. Однако рынок медицинских изделий из полимеров начал активно замещать импорт значительно позже. О текущей ситуации с производством шприцев, диализаторов и средств гигиены, а также о потенциале экспорта отечественных полимеров и продуктов из них рассказал руководитель медицинского дивизиона компании "Сибур" Антон Прозументов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Беседовала Елена Савинова.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Сколько полимерной продукции медицинского назначения поставляют на российский рынок отечественные производители?– Если бы мы сейчас брали 1990-е годы, то ситуация в фармацевтике и медицинских изделиях была бы примерно одинаковой. Но за это время фарма существенно прогрессировала под большим вниманием общественности, Минздрава, Минпромторга и обеспечила огромный процент локализации. Медизделия же, в отличие от фармацевтических препаратов, до сегодняшнего дня не были в такой зоне внимания, и поэтому потенциал импортозамещения в этом направлении более существенный. В целом, в медизделиях на текущий момент процент локализации я бы оценил на уровне 25-30%.– Давайте рассмотрим каждое направление медицинских изделий детально. Какая сейчас ситуация со шприцами?– Построенные мощности для производства самих шприцев и соответствующих полимеров могли бы обеспечить 100% потребностей больниц, если мы не учитываем коммерческий сектор (продажа шприцев в коммерческих аптеках), но текущая загрузка этих мощностей составляет от 20% до 40%. А основа закупок лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) – все еще китайские изделия. Вы удивитесь, но это не связано с ценой. Дело в традициях и привычках, которые искореняются очень долго. Стоит вспомнить, что рынок медицинских изделий – дистрибьюторский. То есть рынок все это время складывался по модели – что привез дистрибьютор, то и покупает ЛПУ.– Есть ли шанс, что скоро ситуация изменится?– С начала года заработала система "второй лишний", которая предполагает, что, если в тендере участвует российский производитель, то иностранный поставщик не должен рассматриваться. Так что меры поддержки со стороны государства уже реализуются, и нужно просто набраться терпения, поддерживать отечественные компании. Тем более, что российские шприцы зачастую лучше по качеству при сопоставимой цене. Лидеры этого сегмента – "Паскаль Медикал", "МИМ", "Стерин" – максимально ориентированы на высокое качество шприцев, даже в сравнении с европейскими производителями.– А в каких направлениях, наоборот, уже достаточно высок уровень локализации?– Одноразовые медицинское белье и одежда, средства личной гигиены, урологические вкладыши, пеленки – это то, что практически на 90-95% замещено отечественными продуктами. Исключения – это ряд отдельных уникальных материалов, которые требуют особо специальных свойств.По пробиркам еще в начале 2024 года 90% бюджетных поставок в РФ занимал Китай, а 10% – отечественные игроки. Но наша разработка специальной марки полиэтилентерефталата (ПЭТФ-Т) запустила развитие локальных производителей — их сейчас более десяти. "Гранат Биотех", "Перинт", Sarstedt и другие отечественные производители обеспечивают реальное импортозамещение.Конечно, положительно повлияло правило "второй лишний". Кроме того, сейчас в отношении пробирок для взятия венозной крови действует принцип "первый лишний". Это значит, что игроки с нелокализованным производством в РФ в принципе не рассматриваются для этого сегмента.– Вы задействованы в производстве медицинских перчаток?– Все смотровые перчатки делаются из нитрила, и мы — один из поставщиков этого сырья для российского рынка. Но сейчас локализация в этом сегменте еще в начале пути, потому что отечественных производителей совсем немного, и этого недостаточно для полного импортозамещения. Лидер этого сегмента – Самарский завод медицинских изделий. Все же отечественные производители пока могут заместить 5-7% рынка смотровых перчаток. Остальное – это Китай, Юго-Восточная Азия, Малайзия.Хирургические перчатки же делаются в основном из натурального латекса, который преимущественно производится в Малайзии, и часто нам недоступен. Есть отдельные попытки локального производства, но 95% хирургических перчаток поставляется из Малайзии и Китая.– Какие направления, на ваш взгляд, сейчас заместить критичнее всего? Где есть риски?– Очень большая проблема в медицине – это диализ (процедура очистки крови от токсинов при почечной недостаточности – ред.). Его получают пациенты, которые очень в нем нуждаются, и оставить их без диализаторов, специальной процедуры и специального медизделия, благодаря которому осуществляется фильтрация, невозможно. А зависеть от Германии и Китая рискованно. Диализаторы долго не могли локализовать, так как они стерилизуются радиацией, которую могут выдержать не все материалы. И нашей задачей в течение года было разработать такой полимер для корпусов диализаторов. Буквально два месяца назад мы смогли получить радиационно-стойкий поликарбонат не только в лабораторной, но и в промышленной партии.Работая над ним, мы были в постоянном партнерстве и с российским "Фармасинтезом", и с белорусским "ФреБором" для того, чтобы с пятого или шестого раза выйти на нужный результат. Важно не только проверить радстойкость, но и убедиться, что не меняются цвет, физические характеристики продукта. Сейчас с этими же партнерами идет процесс локализации производства диализаторов.Также работаем над материалами для инфузионных систем. Это те "трубочки-шланги" к капельницам, которые должны обеспечить доставку лекарств. Ключевая сложность в получении особого рецепта компаунда (полимерная смесь – ред.) поливинилхлорида (ПВХ). До сих пор никто из отечественных производителей не смог его изготовить. Мы вложились в это и, думаю, можем взять на себя обязательства до конца года разработать рецептуру и помочь локализовать материалы для производства инфузионных систем в России.– Есть ли у вас в портфеле такие материалы, которые даже превосходят конкурентов из других стран?– Примерно полтора года назад мы локализовали материалы для упаковки жидких растворов лекарственных средств, которые используются в капельницах. Это так называемая технология Blow-Fill-Seal, которая позволяет заменить старинную стеклянную банку на банку из полипропилена или полиэтилена, надежно сохраняя все свойства лекарственного препарата. Технологию в свое время достаточно хорошо обкатали европейцы и южные корейцы, и мы сумели сделать стандартный материал, который оказался не просто не хуже, а даже по некоторым параметрам лучше. Мы с ним не просто заместили Европу и Южную Корею в России, но даже вышли на международные рынки, такие как Турция, Китай, Египет, Вьетнам, сейчас рассматриваем продажи в Индию.Все материалы, которые разрабатываются для медицины, мы обязательно стараемся тестировать не только на внутренние российские стандарты, но и на международные. На большую часть материалов мы получаем американскую и европейскую фармакопею для того, чтобы материал мог быть представлен на любом международном рынке.– Какие еще направления вы рассматриваете?– Сейчас нам важно постараться локализовать гемо-пакеты, которые используются для хранения крови и ее компонентов. Эти пакеты состоят из множества слоев, каждый из которых должен работать по-разному. Мало того, что нужно подбирать компаунд, еще нужно найти партнеров в цепочке. Первые должны сделать компаунд, вторые – пленки, третьи – все это собрать, а четвертые – стерилизовать.Сейчас также изучаем вопрос шовного материала для хирургии: где можем помочь, насколько, что из этого способны сделать.– Какой сейчас спрос на полимеры для медицины в России?– В периметре медицины текущий спрос составляет порядка 70-80 тысяч тонн в год. Здесь учитываются и фармацевтическая упаковка, и фарма, и медизделия, и гигиенические изделия в медицине. Если же мы добавим сюда еще женскую гигиену, детские подгузники, взрослые подгузники, то будет порядка 150-160 тысяч тонн в год.– А вы какую часть этого спроса обеспечиваете?– Если брать широкую рамку, разработанными и уже масштабированными решениями "Сибура" сегодня защищены около 70% потребностей отечественной медицины. В гигиене эта доля выше, большую часть локализовали, но здесь и потребление более предсказуемое. В фарме и медизделиях этот показатель пока ниже. Нам сейчас важно двигаться не столько в направлении получения материалов, их мы уже во многом получили, сколько в стандартизации подхода государства к локализации и поддержке производителей конечных изделий.В прошлом году появилась существенная нормативная база, благодаря которой начали выстраиваться первые практики бюджетных торгов, закупок. Но надеюсь, что со временем это будет максимально стимулировать потребление отечественных продуктов, так как это вопрос медицинской безопасности страны. Никто не может гарантировать, что действующие зарубежные поставки медизделий не прекратятся одномоментно, например, из-за санкций или пандемий.– "Сибур" неоднократно говорил, что в РФ потребление полимеров ниже на душу населения, чем в других странах. А как с этим в медицине?– Традиционные материалы для медицинских изделий и фармупаковки уже давно заменены на полимеры. Нам уже сложно представить себе шприцы и пробирки не из пластика. Вместо памперсов для детей уже не используется марля. Поэтому в целом Россия находится в тренде с другими странами. Но есть и исключения. Например, если мы говорим о взрослых подгузниках или одноразовом белье, которое используется при недержании мочи. В России они мало распространены. Их потребление на пациента составляет 0,2 штуки в день, в то время как, например, в Германии – 5,2 штук. Здесь речь не о замене традиционных материалов, а о том, что в нашей стране проблема недержания, как и ряд других, не самая актуальная в медицинском сообществе и потому почти не обсуждается среди старшего поколения, то есть тех, кто действительно нуждается в простом решении ежедневных урологических проблем. Вопросы терапии, конечно же, в фокусе внимания, но важно помнить и о качестве жизни возрастных пациентов.При этом мы все помним, когда к нам пришли детские подгузники в конце 1980-х – начале 1990-х, мамочки не доверяли им и стирали марлю. Сейчас же нам сложно это представить. И текущее потребление детских подгузников в России примерно такое же, как в Европе, Южной Корее, а Китай мы даже существенно обгоняем. Уровень локализации по их производству в стране составляет 65% рынка.– Насколько производство полимеров для медицины капиталоемкое? Нужны ли дополнительные меры поддержки для его разработок?– Я бы сказал, что у нас есть все необходимое, включая сильную собственную научную базу. Важнее, чтобы было, кому наше сырье переработать. Если "Сибур" – это уже понятный и масштабный производитель полимеров, то за нами должны появляться производители готовых медицинских изделий высокого качества. Они тоже должны быть кадрово насыщены, иметь достаточный доступ к кредитам и к возможностям производства и продажи.– Какой экспортный потенциал у ваших продуктов для медицины, что уже поставляете на международный рынок?– Наши материалы для производства шприцев и фармацевтической упаковки получили международный статус. Потенциально объем экспорта может составить в ближайшие пару лет примерно 25 тысяч тонн для шприцевых марок и примерно 15 тысяч для марок фармупаковки.Шприцевые марки и материалы для фармупаковки мы сейчас апробируем на производствах в других странах, а в некоторых уже продаем. Работаем с рынками стран СНГ, Вьетнама, Турции, Египта, готовим поставки в Кению, Китай, Индию. Сейчас также обсуждаем экспортный потенциал радиационно-стойкого поликарбоната и полипропилена. Иногда мы уступаем рынок дальнейшему переделу и, например, на экспорт идет не полипропилен для нетканых материалов, а уже готовая продукция с добавленной стоимостью от наших партнеров.

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