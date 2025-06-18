https://ria.ru/20250618/matvienko-2023604518.html
Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год
Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год - РИА Новости, 18.06.2025
Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год
Изменения в федеральный бюджет на 2025 год не снижают макроэкономические, макрофинансовые показатели, у нас спокойная, стабильная ситуация, заявила спикер... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:24:00+03:00
2025-06-18T15:24:00+03:00
2025-06-18T15:24:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
валентина матвиенко
антон силуанов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_0:30:3027:1733_1920x0_80_0_0_41f390b99c634e339b5ea1da8845d451.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Изменения в федеральный бюджет на 2025 год не снижают макроэкономические, макрофинансовые показатели, у нас спокойная, стабильная ситуация, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей. Закон подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля. "Принятие закона об изменениях в федеральном бюджете ни в коей мере не снижает макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию", - сказала спикер СФ по итогам рассмотрения закона. По словам законодателя, в России "спокойная, стабильная ситуация". "Да, есть проблемы, есть сложности, падение цен на сырьевые ресурсы и так далее. Это реальная жизнь. Главное, что правительство, министерство финансов, даёт адекватную реакцию и адекватное предложение. Посмотрите, (предусмотрено – ред.) увеличение расходов на льготную ипотеку всех категорий, на сельское хозяйство, на поддержку сотрудников министерства внутренних дел, с чем мы неоднократно обращались, и другие. Я бы сказала, более точно выстроена приоритизация расходов бюджета, и это важно", - сказала политик. Увеличение межбюджетных трансфертов. Это очень важная тоже статья, отметила спикер СФ. Матвиенко также обратила внимание главы Минфина Антона Силуанова, присутствовавшего на заседании СФ, что у ряда регионов, особенно сырьевых, где угольщики, идет выпадение доходов в силу конъюнктуры. "Сейчас надо в ручном режиме, адресно следить за бюджетами регионов, где сложная ситуация. И помогать, и поддерживать. Чтобы не было кассовых разрывов, чтобы выплачивалась вовремя зарплата. В том числе за счёт тех механизмов, которые вы заложили в этот закон. Прошу вас за этим следить", - сказала парламентарий. Говоря об оптимизации расходов, Матвиенко отметила, что нужно обращать внимание на эту сферу. "Это второе направление, над которым надо активно работать", - сказала она. "В целом, коллеги, профессионально подготовлен закон, содержательно", - заключила политик.
https://ria.ru/20250617/putin-2023370319.html
https://ria.ru/20250616/volodin-2023065657.html
https://ria.ru/20250618/tsb-2023587559.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_56c32eb5c28f80a70576040f51962d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, валентина матвиенко, антон силуанов, совет федерации рф
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Изменения в федеральный бюджет на 2025 год не снижают макроэкономические, макрофинансовые показатели, у нас спокойная, стабильная ситуация, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей. Закон подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ
на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.
"Принятие закона об изменениях в федеральном бюджете ни в коей мере не снижает макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию", - сказала спикер СФ по итогам рассмотрения закона.
По словам законодателя, в России "спокойная, стабильная ситуация". "Да, есть проблемы, есть сложности, падение цен на сырьевые ресурсы и так далее. Это реальная жизнь. Главное, что правительство, министерство финансов, даёт адекватную реакцию и адекватное предложение. Посмотрите, (предусмотрено – ред.) увеличение расходов на льготную ипотеку всех категорий, на сельское хозяйство, на поддержку сотрудников министерства внутренних дел, с чем мы неоднократно обращались, и другие. Я бы сказала, более точно выстроена приоритизация расходов бюджета, и это важно", - сказала политик.
Увеличение межбюджетных трансфертов. Это очень важная тоже статья, отметила спикер СФ.
Матвиенко
также обратила внимание главы Минфина Антона Силуанова
, присутствовавшего на заседании СФ, что у ряда регионов, особенно сырьевых, где угольщики, идет выпадение доходов в силу конъюнктуры. "Сейчас надо в ручном режиме, адресно следить за бюджетами регионов, где сложная ситуация. И помогать, и поддерживать. Чтобы не было кассовых разрывов, чтобы выплачивалась вовремя зарплата. В том числе за счёт тех механизмов, которые вы заложили в этот закон. Прошу вас за этим следить", - сказала парламентарий.
Говоря об оптимизации расходов, Матвиенко отметила, что нужно обращать внимание на эту сферу. "Это второе направление, над которым надо активно работать", - сказала она.
"В целом, коллеги, профессионально подготовлен закон, содержательно", - заключила политик.