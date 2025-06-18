https://ria.ru/20250618/matvienko-2023604518.html

Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год

Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год - РИА Новости, 18.06.2025

Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год

Изменения в федеральный бюджет на 2025 год не снижают макроэкономические, макрофинансовые показатели, у нас спокойная, стабильная ситуация, заявила спикер... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:24:00+03:00

2025-06-18T15:24:00+03:00

2025-06-18T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Изменения в федеральный бюджет на 2025 год не снижают макроэкономические, макрофинансовые показатели, у нас спокойная, стабильная ситуация, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, документ предусматривает увеличение расходов на 829 миллиарда рублей. Закон подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля. "Принятие закона об изменениях в федеральном бюджете ни в коей мере не снижает макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию", - сказала спикер СФ по итогам рассмотрения закона. По словам законодателя, в России "спокойная, стабильная ситуация". "Да, есть проблемы, есть сложности, падение цен на сырьевые ресурсы и так далее. Это реальная жизнь. Главное, что правительство, министерство финансов, даёт адекватную реакцию и адекватное предложение. Посмотрите, (предусмотрено – ред.) увеличение расходов на льготную ипотеку всех категорий, на сельское хозяйство, на поддержку сотрудников министерства внутренних дел, с чем мы неоднократно обращались, и другие. Я бы сказала, более точно выстроена приоритизация расходов бюджета, и это важно", - сказала политик. Увеличение межбюджетных трансфертов. Это очень важная тоже статья, отметила спикер СФ. Матвиенко также обратила внимание главы Минфина Антона Силуанова, присутствовавшего на заседании СФ, что у ряда регионов, особенно сырьевых, где угольщики, идет выпадение доходов в силу конъюнктуры. "Сейчас надо в ручном режиме, адресно следить за бюджетами регионов, где сложная ситуация. И помогать, и поддерживать. Чтобы не было кассовых разрывов, чтобы выплачивалась вовремя зарплата. В том числе за счёт тех механизмов, которые вы заложили в этот закон. Прошу вас за этим следить", - сказала парламентарий. Говоря об оптимизации расходов, Матвиенко отметила, что нужно обращать внимание на эту сферу. "Это второе направление, над которым надо активно работать", - сказала она. "В целом, коллеги, профессионально подготовлен закон, содержательно", - заключила политик.

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Варвара Скокшина

экономика, россия, валентина матвиенко, антон силуанов, совет федерации рф