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Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:09 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/manturov-2023676979.html
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом... РИА Новости, 18.06.2025
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2025-06-18T19:09:00+03:00
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джакарта
денис мантуров
прабово субианто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным и участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров в аэропорту "Пулково" встретил Президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом для проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении. В секретариате напомнили, что Мантуров в качестве председателя российской части Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в апреле этого года посетил Джакарту для проведения 13-го заседания комиссии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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Мантуров встречает президента Индонезии Прабово Субианто в аэропорту Петербурга
Мантуров встретил президента Индонезии Прабово Субианто в аэропорту Петербурга. Индонезийский лидер прибыл с официальным визитом, он примет участие в ПМЭФ.
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россия, индонезия, джакарта, денис мантуров, прабово субианто, владимир путин, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Джакарта, Денис Мантуров, Прабово Субианто, Владимир Путин, Пулково (аэропорт)
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии

Мантуров встретил президента Индонезии Прабово Субианто в питерском аэропорту

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным и участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в секретариате первого вице-премьера.
«
"Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров в аэропорту "Пулково" встретил Президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом для проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
В секретариате напомнили, что Мантуров в качестве председателя российской части Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в апреле этого года посетил Джакарту для проведения 13-го заседания комиссии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, заявили в Росконгрессе
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ПМЭФ-2025РоссияИндонезияДжакартаДенис МантуровПрабово СубиантоВладимир ПутинПулково (аэропорт)
 
 
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