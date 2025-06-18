https://ria.ru/20250618/manturov-2023676979.html
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии - РИА Новости, 18.06.2025
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:09:00+03:00
2025-06-18T19:09:00+03:00
2025-06-18T19:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным и участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров в аэропорту "Пулково" встретил Президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом для проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении. В секретариате напомнили, что Мантуров в качестве председателя российской части Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в апреле этого года посетил Джакарту для проведения 13-го заседания комиссии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Мантуров встречает президента Индонезии Прабово Субианто в аэропорту Петербурга
Мантуров встретил президента Индонезии Прабово Субианто в аэропорту Петербурга. Индонезийский лидер прибыл с официальным визитом, он примет участие в ПМЭФ.
2025-06-18T19:09
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россия, индонезия, джакарта, денис мантуров, прабово субианто, владимир путин, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Джакарта, Денис Мантуров, Прабово Субианто, Владимир Путин, Пулково (аэропорт)
Мантуров встретил в Пулково президента Индонезии
Мантуров встретил президента Индонезии Прабово Субианто в питерском аэропорту