Мантуров объяснил значение снижения ключевой ставки ЦБ
Мантуров: снижение ставки ЦБ на процент дает 260 миллиардов рублей экономии
Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт дает примерно 260 миллиардов рублей экономии для бюджета по программам субсидирования всех отраслей экономики, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью "РБК ТВ".
ЦБ по итогам заседания совета директоров в начале июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
"С учетом недавно принятых Центральным банком решений, имею в виду снижение даже на 1% по ключевой ставке - это, по крайней мере, дает, если простым языком с точки зрения бюджета, чтобы вы просто себе представляли, что это такое, 1 пункт ключевой ставки - это примерно 260 миллиардов рублей экономии для федерального бюджета, имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики. Это же не только промышленность. Это и ипотека, это и сельское хозяйство, и многие-многие другие отрасли, где используется субсидиарный механизм, и не только федеральный, но и региональный в том числе", - сказал Мантуров.
При это первый вице-премьер РФ отметил, что высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, потому что тогда реальный сектор экономики перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств на компенсацию процентов.
Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал, что денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться. Так, росту производства обрабатывающей промышленности в стране содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других.