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Мантуров объяснил значение снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 18.06.2025
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01:47 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/manturov-2023449521.html
Мантуров объяснил значение снижения ключевой ставки ЦБ
Мантуров объяснил значение снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 18.06.2025
Мантуров объяснил значение снижения ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт дает примерно 260 миллиардов рублей экономии для бюджета по программам субсидирования всех отраслей... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T01:47:00+03:00
2025-06-18T01:47:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
центральный банк рф (цб рф)
рбк (медиагруппа)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт дает примерно 260 миллиардов рублей экономии для бюджета по программам субсидирования всех отраслей экономики, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью "РБК ТВ". ЦБ по итогам заседания совета директоров в начале июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. "С учетом недавно принятых Центральным банком решений, имею в виду снижение даже на 1% по ключевой ставке - это, по крайней мере, дает, если простым языком с точки зрения бюджета, чтобы вы просто себе представляли, что это такое, 1 пункт ключевой ставки - это примерно 260 миллиардов рублей экономии для федерального бюджета, имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики. Это же не только промышленность. Это и ипотека, это и сельское хозяйство, и многие-многие другие отрасли, где используется субсидиарный механизм, и не только федеральный, но и региональный в том числе", - сказал Мантуров. При это первый вице-премьер РФ отметил, что высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, потому что тогда реальный сектор экономики перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств на компенсацию процентов. Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал, что денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться. Так, росту производства обрабатывающей промышленности в стране содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других.
https://ria.ru/20250617/manturov-2023229667.html
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экономика, россия, денис мантуров, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа), фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РБК (медиагруппа), Фонд развития промышленности
Мантуров объяснил значение снижения ключевой ставки ЦБ

Мантуров: снижение ставки ЦБ на процент дает 260 миллиардов рублей экономии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт дает примерно 260 миллиардов рублей экономии для бюджета по программам субсидирования всех отраслей экономики, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью "РБК ТВ".
ЦБ по итогам заседания совета директоров в начале июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
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"С учетом недавно принятых Центральным банком решений, имею в виду снижение даже на 1% по ключевой ставке - это, по крайней мере, дает, если простым языком с точки зрения бюджета, чтобы вы просто себе представляли, что это такое, 1 пункт ключевой ставки - это примерно 260 миллиардов рублей экономии для федерального бюджета, имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики. Это же не только промышленность. Это и ипотека, это и сельское хозяйство, и многие-многие другие отрасли, где используется субсидиарный механизм, и не только федеральный, но и региональный в том числе", - сказал Мантуров.
При это первый вице-премьер РФ отметил, что высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, потому что тогда реальный сектор экономики перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств на компенсацию процентов.
Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал, что денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться. Так, росту производства обрабатывающей промышленности в стране содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РБК (медиагруппа)Фонд развития промышленности
 
 
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