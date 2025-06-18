https://ria.ru/20250618/malayzii-2023566402.html

Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС

Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025

Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС

Малайзийские представительницы бизнеса готовы расширять сотрудничество с БРИКС в области фармацевтики, безопасности и культуры, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:31:00+03:00

2025-06-18T13:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Малайзийские представительницы бизнеса готовы расширять сотрудничество с БРИКС в области фармацевтики, безопасности и культуры, заявила РИА Новости заместитель президента Национальной ассоциации женщин-предпринимателей Малайзии Сализа Абдулла. "Наша организация заинтересована в сотрудничестве (с БРИКС - ред.) в области фармацевтики, безопасности, культуры, а также в авиакосмической сфере", - сказала Абдулла в рамках ПМЭФ. Она отметила, что необходимо улучшить сотрудничество в области кибербезопасности, а именно в сфере торговли и переводе денежных средств. Собеседница агентства подчеркнула, что Малайзия - это страна, где проживает много различных этносов и национальностей. "У нас есть много этносов с различными традициями, и поэтому приятно увидеть, как мы можем интегрировать наши традиции в другие страны", - уточнила Абдулла. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250527/korol-2019436459.html

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малайзия, брикс, в мире