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Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:31 18.06.2025 (обновлено: 13:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/malayzii-2023566402.html
Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС
Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025
Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС
Малайзийские представительницы бизнеса готовы расширять сотрудничество с БРИКС в области фармацевтики, безопасности и культуры, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Малайзийские представительницы бизнеса готовы расширять сотрудничество с БРИКС в области фармацевтики, безопасности и культуры, заявила РИА Новости заместитель президента Национальной ассоциации женщин-предпринимателей Малайзии Сализа Абдулла. "Наша организация заинтересована в сотрудничестве (с БРИКС - ред.) в области фармацевтики, безопасности, культуры, а также в авиакосмической сфере", - сказала Абдулла в рамках ПМЭФ. Она отметила, что необходимо улучшить сотрудничество в области кибербезопасности, а именно в сфере торговли и переводе денежных средств. Собеседница агентства подчеркнула, что Малайзия - это страна, где проживает много различных этносов и национальностей. "У нас есть много этносов с различными традициями, и поэтому приятно увидеть, как мы можем интегрировать наши традиции в другие страны", - уточнила Абдулла. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250527/korol-2019436459.html
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малайзия, брикс, в мире
ПМЭФ-2025, Малайзия, БРИКС, В мире
Малайзийские представители заявили о готовности расширять контакты с БРИКС

Абдулла: бизнес-леди Малайзии готовы расширять сотрудничество с БРИКС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПанель "БРИКС и партнеры: создавая совместное бизнес-будущее" на ПМЭФ-2025 с участием малайзийских представителей
Панель БРИКС и партнеры: создавая совместное бизнес-будущее на ПМЭФ-2025 с участием малайзийских представителей - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Панель "БРИКС и партнеры: создавая совместное бизнес-будущее" на ПМЭФ-2025 с участием малайзийских представителей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Малайзийские представительницы бизнеса готовы расширять сотрудничество с БРИКС в области фармацевтики, безопасности и культуры, заявила РИА Новости заместитель президента Национальной ассоциации женщин-предпринимателей Малайзии Сализа Абдулла.
"Наша организация заинтересована в сотрудничестве (с БРИКС - ред.) в области фармацевтики, безопасности, культуры, а также в авиакосмической сфере", - сказала Абдулла в рамках ПМЭФ.
Король Малайзии султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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27 мая, 20:33
Она отметила, что необходимо улучшить сотрудничество в области кибербезопасности, а именно в сфере торговли и переводе денежных средств.
Собеседница агентства подчеркнула, что Малайзия - это страна, где проживает много различных этносов и национальностей. "У нас есть много этносов с различными традициями, и поэтому приятно увидеть, как мы можем интегрировать наши традиции в другие страны", - уточнила Абдулла.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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