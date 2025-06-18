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В Махачкале горит трехэтажное торговое здание - РИА Новости, 18.06.2025
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20:12 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/makhachkala-2023692863.html
В Махачкале горит трехэтажное торговое здание
В Махачкале горит трехэтажное торговое здание - РИА Новости, 18.06.2025
В Махачкале горит трехэтажное торговое здание
Трехэтажное торговое здание горит в Махачкале на площади 500 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:12:00+03:00
2025-06-18T20:12:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Трехэтажное торговое здание горит в Махачкале на площади 500 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, 136. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля трехэтажного торгового здания на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении. В ликвидации пожара задействованы более 20 человек и шесть единиц техники, уточнили в ведомстве.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале горит трехэтажное торговое здание

Трехэтажное торговое здание горит в Махачкале на площади 500 квадратных метров

© МЧС РоссииСотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в Махачкале. Кадр видео
Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в Махачкале. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в Махачкале. Кадр видео
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Трехэтажное торговое здание горит в Махачкале на площади 500 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, 136. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля трехэтажного торгового здания на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В ликвидации пожара задействованы более 20 человек и шесть единиц техники, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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