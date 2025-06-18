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Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города - РИА Новости, 18.06.2025
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06:56 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/los-andzheles-2023464942.html
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города - РИА Новости, 18.06.2025
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что она отменила комендантский час в центре города, введенный ранее из-за вспыхнувших там беспорядков. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:56:00+03:00
2025-06-18T06:56:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что она отменила комендантский час в центре города, введенный ранее из-за вспыхнувших там беспорядков. На прошлой неделе Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города на фоне беспорядков. "С сегодняшнего дня я отменяю комендантский час в Даунтауне в Лос-Анджелесе. Я готова ввести его снова, если это будет необходимо, поскольку мы продолжаем быстро адаптироваться к хаосу, исходящему из Вашингтона", - написала Басс в своем аккаунте в социальной сети Х. Протесты против политики президента США Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250617/ssha-2023381997.html
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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города

Мэр Лос-Анджелеса Басс отменила комендантский час в центре города

© AP Photo / Marcio Jose SanchezКарен Басс
Карен Басс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Карен Басс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что она отменила комендантский час в центре города, введенный ранее из-за вспыхнувших там беспорядков.
На прошлой неделе Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города на фоне беспорядков.
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"С сегодняшнего дня я отменяю комендантский час в Даунтауне в Лос-Анджелесе. Я готова ввести его снова, если это будет необходимо, поскольку мы продолжаем быстро адаптироваться к хаосу, исходящему из Вашингтона", - написала Басс в своем аккаунте в социальной сети Х.
Протесты против политики президента США Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
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В миреЛос-АнджелесСШАДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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