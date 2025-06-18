https://ria.ru/20250618/los-andzheles-2023464942.html
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города - РИА Новости, 18.06.2025
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что она отменила комендантский час в центре города, введенный ранее из-за вспыхнувших там беспорядков. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:56:00+03:00
2025-06-18T06:56:00+03:00
2025-06-18T06:56:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
дональд трамп
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993137076_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_de18b5de83ebbea0a508187b8fd622dd.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что она отменила комендантский час в центре города, введенный ранее из-за вспыхнувших там беспорядков. На прошлой неделе Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города на фоне беспорядков. "С сегодняшнего дня я отменяю комендантский час в Даунтауне в Лос-Анджелесе. Я готова ввести его снова, если это будет необходимо, поскольку мы продолжаем быстро адаптироваться к хаосу, исходящему из Вашингтона", - написала Басс в своем аккаунте в социальной сети Х. Протесты против политики президента США Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250617/ssha-2023381997.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023251967.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993137076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ce2792dd28cd7bd62b9703d559991b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в центре города
Мэр Лос-Анджелеса Басс отменила комендантский час в центре города