https://ria.ru/20250618/london-2023620532.html

В Британии не ответили, присоединится ли Лондон к операции США против Ирана

В Британии не ответили, присоединится ли Лондон к операции США против Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

В Британии не ответили, присоединится ли Лондон к операции США против Ирана

Вице-премьер Великобритании Анджела Рейнер ушла от ответа на вопрос о том, присоединится ли Лондон к военной операции против Ирана, если такое решение примут... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:15:00+03:00

2025-06-18T16:15:00+03:00

2025-06-18T16:15:00+03:00

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ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Анджела Рейнер ушла от ответа на вопрос о том, присоединится ли Лондон к военной операции против Ирана, если такое решение примут США, однако отметила, что Британия поддерживает дипломатический подход. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. "Единственное, что я скажу, - это то, что мы согласны с президентом Трампом в том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Однако мы последовательно призывали Иран участвовать в дипломатическом процессе и работать с США, и мы продолжаем поддерживать этот дипломатический подход", - сказала Рейнер, отвечая в парламенте на вопрос о том, последует ли Британия "слепо" за США в решении присоединиться к конфликту. Трансляция велась на сайте органа. Ранее Трамп также заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Президент США также потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Вашингтона "на исходе". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/ssha-2023614253.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, великобритания