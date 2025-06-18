Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:46 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/live-2023610965.html
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция
НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:46:00+03:00
2025-06-18T15:46:00+03:00
пмэф-2025
бразилия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023595255_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_ed268f66ae687490de6ed304088e878a.jpg
НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа.
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бизнес-диалог с участием Рябкова, замминистра Минсельхоза Бразилии в рамках ПМЭФ-2025
Бизнес-диалог с участием Рябкова, замминистра Минсельхоза Бразилии и экс-глава бразильского МИД проходит в рамках ПМЭФ-2025
2025-06-18T15:46
true
PT85M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023595255_50:0:953:677_1920x0_80_0_0_eb551bd5e3b31b1a94524d142497c7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, видео
ПМЭФ-2025, Бразилия, Россия
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция
НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа.
2025-06-18T15:46
true
PT85M42S

Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа.
 
ПМЭФ-2025БразилияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала