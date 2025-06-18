https://ria.ru/20250618/live-2023610965.html

Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция

Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025

Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция

НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:46:00+03:00

2025-06-18T15:46:00+03:00

2025-06-18T15:46:00+03:00

пмэф-2025

бразилия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023595255_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_ed268f66ae687490de6ed304088e878a.jpg

НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа.

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бизнес-диалог с участием Рябкова, замминистра Минсельхоза Бразилии в рамках ПМЭФ-2025 Бизнес-диалог с участием Рябкова, замминистра Минсельхоза Бразилии и экс-глава бразильского МИД проходит в рамках ПМЭФ-2025 2025-06-18T15:46 true PT85M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

бразилия, россия, видео