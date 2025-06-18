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Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция
НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:46:00+03:00
2025-06-18T15:46:00+03:00
2025-06-18T15:46:00+03:00
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НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа.
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7 495 645-6601
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Бизнес-диалог с участием Рябкова, замминистра Минсельхоза Бразилии в рамках ПМЭФ-2025
Бизнес-диалог с участием Рябкова, замминистра Минсельхоза Бразилии и экс-глава бразильского МИД проходит в рамках ПМЭФ-2025
2025-06-18T15:46
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PT85M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бразилия, россия, видео
ПМЭФ-2025, Бразилия, Россия
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция
НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа.
2025-06-18T15:46
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PT85M42S
Бизнес-диалог с участием Рябкова на ПМЭФ. Трансляция
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НА ПМЭФ проходит Бизнес-диалог с участием замглавы МИД России Сергея рябкова Рябкова и замминистра Минсельхоза Бразилии Луиса Руа.