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Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:12 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/lipetsk-2023599859.html
Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ
Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ
Около 20 соглашений о сотрудничестве планирует подписать делегация Липецкой области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:12:00+03:00
2025-06-18T15:12:00+03:00
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Около 20 соглашений о сотрудничестве планирует подписать делегация Липецкой области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства. Делегацию Липецкой области возглавляет губернатор Игорь Артамонов. В ходе форума он планирует провести ряд деловых встреч с представителями государственных структур и бизнеса. Кроме этого, Артамонов примет участие в тематических дискуссиях и бизнес-диалогах. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в ходе форума члены липецкой делегации планируют подписать около 20 партнерских соглашений для развития социально-экономической и культурной сфер региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Игорь Артамонов
Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ

Делегация Липецкой области заключит порядка 20 договоров в рамках ПМЭФ

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Около 20 соглашений о сотрудничестве планирует подписать делегация Липецкой области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Делегацию Липецкой области возглавляет губернатор Игорь Артамонов. В ходе форума он планирует провести ряд деловых встреч с представителями государственных структур и бизнеса. Кроме этого, Артамонов примет участие в тематических дискуссиях и бизнес-диалогах.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в ходе форума члены липецкой делегации планируют подписать около 20 партнерских соглашений для развития социально-экономической и культурной сфер региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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