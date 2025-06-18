https://ria.ru/20250618/lipetsk-2023599859.html

Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ

Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Делегация Липецкой области подпишет около 20 соглашений в рамках ПМЭФ

Около 20 соглашений о сотрудничестве планирует подписать делегация Липецкой области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:12:00+03:00

2025-06-18T15:12:00+03:00

2025-06-18T15:12:00+03:00

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Около 20 соглашений о сотрудничестве планирует подписать делегация Липецкой области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства. Делегацию Липецкой области возглавляет губернатор Игорь Артамонов. В ходе форума он планирует провести ряд деловых встреч с представителями государственных структур и бизнеса. Кроме этого, Артамонов примет участие в тематических дискуссиях и бизнес-диалогах. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в ходе форума члены липецкой делегации планируют подписать около 20 партнерских соглашений для развития социально-экономической и культурной сфер региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/lipetsk-2022076285.html

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экономика, липецкая область, игорь артамонов