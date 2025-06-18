https://ria.ru/20250618/limarenko-2023681896.html

Лимаренко: на Сахалине создают научный центр для развития новой энергетики

Лимаренко: на Сахалине создают научный центр для развития новой энергетики - РИА Новости, 18.06.2025

Лимаренко: на Сахалине создают научный центр для развития новой энергетики

Сахалинская область вынесла на ПМЭФ-2025 ряд важнейших для экономики региона встреч и соглашений, итогом которых станет пролонгация уже существующих и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:25:00+03:00

2025-06-18T19:25:00+03:00

2025-06-18T19:25:00+03:00

сахалин

сахалинская область

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валерий лимаренко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Сахалинская область вынесла на ПМЭФ-2025 ряд важнейших для экономики региона встреч и соглашений, итогом которых станет пролонгация уже существующих и реализация новых масштабных проектов, значимых не только для острова, но и для страны в целом, сообщил РИА Новости губернатор области Валерий Лимаренко. "Нефть, газ, шельфовые проекты, переработка углеводородов, инжиниринг, обеспечивающий сервисы для работы шельфовых проектов, совместное создание лабораторий при участии нашего ключевого Сахалинского госуниверситета для обслуживания этих проектов. Вот такие сейчас у региона приоритеты, и наша повестка на форуме отражает их максимально", - отметил глава региона. Один из приоритетов, подчеркнул он, это создание новой энергетики. "Так называемая углеводородная линия и водородная энергетика. При этом мы хотим не только добывать углеводороды, но и перерабатывать их. Это не прихоть, а требование времени. Потому что именно переработка сырья дает максимальную добавленную стоимость и оказывает наиболее положительное влияние на экономику", - пояснил Лимаренко. Он уточнил, что идея и проект создания водородного полигона официально приняты Минпромторгом России. Для решения этих и других энергетических задач в Южно-Сахалинске создается кампус мирового уровня СахалинТех. "Сейчас это научно-образовательный проект, но в будущем он будет нацелен на поставку водорода в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы строим кампус мирового уровня, который поддержит основные направления экономики Сахалина и Курил. В этом году мы сдаем первый этап кампуса – студенческий городок, а в следующем – завершим строительство центра. Суммарно это 120 тысяч квадратных метров площадей лабораторий и аудиторий. Мы привлекаем с Большой земли ученых, инженеров, преподавателей, которые уже начинают работать в наших лабораториях. К будущему году у нас будет полный комплект профессорско-преподавательского состава для обучения наших студентов. То есть это мощный научный задел", - отметил Лимаренко. По его словам, университет будет работать в тесном контакте с бизнесом. Его задача – готовить кадры для важных научно-технических региональных проектов. "Со Сбером мы открыли "Школу 21" по подготовке кадров для ИТ-индустрии и уже создали передовую инженерную школу. Ее основное направление – те самые проекты по добыче углеводородов на морском шельфе и водородная энергетика. На этой базе открыли исследовательский центр "Газпромбанка" с двумя лабораториями для решения задач в нефтегазовой сфере. Совместно с "Газпром Добыча Шельф" и "Газпром Инвест" сформировали портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Скажу больше, мы предлагаем "Газпрому" сделать наш островной университет опорным вузом компании", - подытожил губернатор.

https://ria.ru/20250616/sakhalin-2023065043.html

https://ria.ru/20250614/sahalin-2022743172.html

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сахалин, сахалинская область, россия, валерий лимаренко, пмэф