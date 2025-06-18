https://ria.ru/20250618/kuzbass-2023478506.html

В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета

В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета - РИА Новости, 18.06.2025

В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета

Одиннадцатилетний школьник выстрелил из пневматического пистолета в мужчину в Кузбассе, в конфликте разбирается полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:09:00+03:00

2025-06-18T09:09:00+03:00

2025-06-18T09:09:00+03:00

происшествия

междуреченск

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 18 июн – РИА Новости. Одиннадцатилетний школьник выстрелил из пневматического пистолета в мужчину в Кузбассе, в конфликте разбирается полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Анонимное сообщение в отдел полиции в Междуреченске о конфликте на улице между нетрезвым мужчиной и группой подростков, в ходе которого один из несовершеннолетних выстрелил в оппонента из пистолета, поступило 16 июня. Также сообщение об инциденте было размещено в социальных сетях. Сотрудники полиции организовали проверку и установили потерпевшего, которым оказался 41-летний местный житель. Он пояснил, что получил ранения в результате выстрелов из пневматического оружия в ногу и лицо, однако от медицинской помощи отказался. Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних с оперуполномоченными уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции четверых подростков - жителей Мысков в возрасте от 11 до 16 лет. У одного из них сотрудники полиции изъяли пневматический пистолет. Подросток пояснил, что купил его у знакомого для самообороны. "Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетние приехали в Междуреченск, чтобы покататься на аттракционах в городском парке. При этом 16-летний владелец пистолета передал оружие 11-летнему другу, который в ходе конфликта и произвел выстрелы в мужчину. Установлено, что потерпевшего они встретили, когда направлялись к автовокзалу, чтоб уехать домой. Между ними произошла ссора. Младший из подростков поясняет, что применил оружие, потому что испугался", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что после инцидента подростки, услышав звуки сирен скорой помощи и полиции, которых вызвали очевидцы, скрылись, уехав домой на автобусе. Инспекторы ПДН провели с подростками профилактические беседы. Родителей несовершеннолетнего владельца пистолета, а также стрелявшего в мужчину школьника полицейские привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Пострадавшему мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", которая предусматривает штраф до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. "Проведение проверки продолжается. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250121/vystrel-1994786676.html

https://ria.ru/20250317/ranenie-2005588907.html

https://ria.ru/20250526/peterburg-2019225163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, междуреченск, россия, кемеровская область