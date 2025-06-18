Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kuzbass-2023478506.html
В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета
В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета - РИА Новости, 18.06.2025
В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета
Одиннадцатилетний школьник выстрелил из пневматического пистолета в мужчину в Кузбассе, в конфликте разбирается полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:09:00+03:00
2025-06-18T09:09:00+03:00
происшествия
междуреченск
россия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
КЕМЕРОВО, 18 июн – РИА Новости. Одиннадцатилетний школьник выстрелил из пневматического пистолета в мужчину в Кузбассе, в конфликте разбирается полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Анонимное сообщение в отдел полиции в Междуреченске о конфликте на улице между нетрезвым мужчиной и группой подростков, в ходе которого один из несовершеннолетних выстрелил в оппонента из пистолета, поступило 16 июня. Также сообщение об инциденте было размещено в социальных сетях. Сотрудники полиции организовали проверку и установили потерпевшего, которым оказался 41-летний местный житель. Он пояснил, что получил ранения в результате выстрелов из пневматического оружия в ногу и лицо, однако от медицинской помощи отказался. Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних с оперуполномоченными уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции четверых подростков - жителей Мысков в возрасте от 11 до 16 лет. У одного из них сотрудники полиции изъяли пневматический пистолет. Подросток пояснил, что купил его у знакомого для самообороны. "Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетние приехали в Междуреченск, чтобы покататься на аттракционах в городском парке. При этом 16-летний владелец пистолета передал оружие 11-летнему другу, который в ходе конфликта и произвел выстрелы в мужчину. Установлено, что потерпевшего они встретили, когда направлялись к автовокзалу, чтоб уехать домой. Между ними произошла ссора. Младший из подростков поясняет, что применил оружие, потому что испугался", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что после инцидента подростки, услышав звуки сирен скорой помощи и полиции, которых вызвали очевидцы, скрылись, уехав домой на автобусе. Инспекторы ПДН провели с подростками профилактические беседы. Родителей несовершеннолетнего владельца пистолета, а также стрелявшего в мужчину школьника полицейские привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Пострадавшему мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", которая предусматривает штраф до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. "Проведение проверки продолжается. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/vystrel-1994786676.html
https://ria.ru/20250317/ranenie-2005588907.html
https://ria.ru/20250526/peterburg-2019225163.html
междуреченск
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, междуреченск, россия, кемеровская область
Происшествия, Междуреченск, Россия, Кемеровская область
В Кузбассе подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета

В Кузбассе 11-летний подросток выстрелил в мужчину из пневматического пистолета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 18 июн – РИА Новости. Одиннадцатилетний школьник выстрелил из пневматического пистолета в мужчину в Кузбассе, в конфликте разбирается полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Анонимное сообщение в отдел полиции в Междуреченске о конфликте на улице между нетрезвым мужчиной и группой подростков, в ходе которого один из несовершеннолетних выстрелил в оппонента из пистолета, поступило 16 июня. Также сообщение об инциденте было размещено в социальных сетях.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Ростовской области семилетний ребенок случайно выстрелил себе в голову
21 января, 13:16
Сотрудники полиции организовали проверку и установили потерпевшего, которым оказался 41-летний местный житель. Он пояснил, что получил ранения в результате выстрелов из пневматического оружия в ногу и лицо, однако от медицинской помощи отказался.
Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних с оперуполномоченными уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции четверых подростков - жителей Мысков в возрасте от 11 до 16 лет. У одного из них сотрудники полиции изъяли пневматический пистолет. Подросток пояснил, что купил его у знакомого для самообороны.
"Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетние приехали в Междуреченск, чтобы покататься на аттракционах в городском парке. При этом 16-летний владелец пистолета передал оружие 11-летнему другу, который в ходе конфликта и произвел выстрелы в мужчину. Установлено, что потерпевшего они встретили, когда направлялись к автовокзалу, чтоб уехать домой. Между ними произошла ссора. Младший из подростков поясняет, что применил оружие, потому что испугался", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что после инцидента подростки, услышав звуки сирен скорой помощи и полиции, которых вызвали очевидцы, скрылись, уехав домой на автобусе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области
17 марта, 20:15
Инспекторы ПДН провели с подростками профилактические беседы. Родителей несовершеннолетнего владельца пистолета, а также стрелявшего в мужчину школьника полицейские привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Пострадавшему мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", которая предусматривает штраф до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
"Проведение проверки продолжается. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", – заключили в ведомстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Петербурге подростка ранили из пневматического пистолета
26 мая, 22:42
 
ПроисшествияМеждуреченскРоссияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала