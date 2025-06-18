https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023717448.html

Кухарук: 38 тысяч югорчан улучшат жилищные условия за счет бюджета

Кухарук: 38 тысяч югорчан улучшат жилищные условия за счет бюджета - РИА Новости, 18.06.2025

Кухарук: 38 тысяч югорчан улучшат жилищные условия за счет бюджета

В рамках реализации новой программы по расселению ветхого жилья 38 тысяч жителей Югры улучшат жилищные условия, сообщил РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:52:00+03:00

2025-06-18T22:52:00+03:00

2025-06-18T22:52:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

жилье

россия

когалым

югорск

руслан кухарук

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В рамках реализации новой программы по расселению ветхого жилья 38 тысяч жителей Югры улучшат жилищные условия, сообщил РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. "Мы опережающими темпами завершили расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Уже в конце прошлого года запустили новую программу совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по расселению аварийного жилья, которое признано таковым после 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Для нас это очень большой и серьезный объем", – сказал Кухарук. Программа будет реализовываться региональным и муниципальным бюджетами при помощи федерального центра. "Общий объем инвестиций в целом этой программы составляет 81 миллиард рублей. Это возможность создать те самые комфортные условия для того, чтобы перейти к выполнению задач, которые стоят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Самое главное – мы отвечаем на запрос людей", – сказал Кухарук. Губернатор отметил, что рассматривается вариант привлечения внебюджетных инвестиций по крупным и большим городам, где градостроительная ценность земельных участков выше. "Сегодня более 30 объектов капитального строительства находятся в стадии реализации. Это и школы, и детские сады, и объекты спорта, и объекты культуры как по крупным муниципалитетам, так и по небольшим населенным пунктам. Часть из них реализуются с помощью мер поддержки со стороны федеральной власти. Но львиная доля, конечно, ложится все-таки на плечи окружного бюджета", – рассказал Кухарук. Также губернатор сообщил, что в программу по формированию комфортной городской среды в этом году включены 50 объектов. "По результатам прошлого года у нас есть два проекта по двум муниципалитетам, которые стали победителями конкурса Минстроя по малым городам, историческим поселениям, это в Когалыме, в Югорске. В этом году должны быть реализованы масштабные проекты по созданию парковых зон, где будут представлены как раз современные решения по городской среде", – сказал Кухарук. Также в этом году увеличено количество субсидируемых авиарейсов как внутри региона, так и рейсов, которые соединяют Югру с другими субъектами РФ. "Мы идем целенаправленно к тому, чтобы сделать доступной стоимость билета для тех, кто проживает на территории Югры, и обеспечить комфортность передвижения как внутри региона, так и вовне", – отметил Кухарук. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023717030.html

https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023679627.html

https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023645647.html

россия

когалым

югорск

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жилье, россия, когалым, югорск, руслан кухарук, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)