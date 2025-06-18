https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023717030.html
Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд рублей
Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд рублей - РИА Новости, 18.06.2025
Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд рублей
Объем бюджетных средств, полученных негосударственным сектором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за оказанные услуги в социальной сфере, составил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:49:00+03:00
2025-06-18T22:49:00+03:00
2025-06-18T22:49:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
россия
руслан кухарук
ханты-мансийский автономный округ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Объем бюджетных средств, полученных негосударственным сектором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за оказанные услуги в социальной сфере, составил более 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. "Сегодня мы входим в топ-10 среди регионов по количеству социальных предпринимателей, которые официально зарегистрированы, внесены в реестр, и занимаем третье место в России по оказанию мер поддержки. Помимо федерального нормативного регулирования, Югра приняла и свое законодательство, свою нормативно-правовую базу, которая сегодня создает условия для того, чтобы социальные предприниматели могли чувствовать себя уверенными", – сказал Кухарук. По словам губернатора, правительство региона формирует заказ для социальных предпринимателей. "Многие наши полномочия мы реализуем не только через разветвленную сеть учреждений социального обеспечения, но и через социальных предпринимателей. Мы доводим денежные средства до специализированных предпринимателей в виде либо субсидий, либо грантовой поддержки, либо конкретного социального заказа", – рассказал Кухарук. Такая система взаимодействия с социальными предпринимателями, по его словам, помогает оказывать помощь, например, тяжелобольным людям даже в самых отдаленных уголках Югры. "Если раньше, в 2016 году, у социальных предпринимателей было 11 видов деятельности, то по итогам 2024 года их насчитывалось уже 57. Мы с каждым годом увеличиваем количество тех услуг, которые финансируем. Это дает позитивный эффект для предпринимательского сообщества, поскольку оно получает квалифицированного и гарантированного заказчика в виде правительства, в виде государства", – подчеркнул Кухарук. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский автономный округ
Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд рублей
Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд руб из бюджета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Объем бюджетных средств, полученных негосударственным сектором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за оказанные услуги в социальной сфере, составил более 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук.
«
"Сегодня мы входим в топ-10 среди регионов по количеству социальных предпринимателей, которые официально зарегистрированы, внесены в реестр, и занимаем третье место в России
по оказанию мер поддержки. Помимо федерального нормативного регулирования, Югра приняла и свое законодательство, свою нормативно-правовую базу, которая сегодня создает условия для того, чтобы социальные предприниматели могли чувствовать себя уверенными", – сказал Кухарук
.
По словам губернатора, правительство региона формирует заказ для социальных предпринимателей.
"Многие наши полномочия мы реализуем не только через разветвленную сеть учреждений социального обеспечения, но и через социальных предпринимателей. Мы доводим денежные средства до специализированных предпринимателей в виде либо субсидий, либо грантовой поддержки, либо конкретного социального заказа", – рассказал Кухарук.
Такая система взаимодействия с социальными предпринимателями, по его словам, помогает оказывать помощь, например, тяжелобольным людям даже в самых отдаленных уголках Югры.
"Если раньше, в 2016 году, у социальных предпринимателей было 11 видов деятельности, то по итогам 2024 года их насчитывалось уже 57. Мы с каждым годом увеличиваем количество тех услуг, которые финансируем. Это дает позитивный эффект для предпринимательского сообщества, поскольку оно получает квалифицированного и гарантированного заказчика в виде правительства, в виде государства", – подчеркнул Кухарук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.