https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023717030.html

Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд рублей

Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд рублей - РИА Новости, 18.06.2025

Кухарук: негосударственный сектор соцуслуг Югры получил 3,5 млрд рублей

Объем бюджетных средств, полученных негосударственным сектором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за оказанные услуги в социальной сфере, составил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:49:00+03:00

2025-06-18T22:49:00+03:00

2025-06-18T22:49:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Объем бюджетных средств, полученных негосударственным сектором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за оказанные услуги в социальной сфере, составил более 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. "Сегодня мы входим в топ-10 среди регионов по количеству социальных предпринимателей, которые официально зарегистрированы, внесены в реестр, и занимаем третье место в России по оказанию мер поддержки. Помимо федерального нормативного регулирования, Югра приняла и свое законодательство, свою нормативно-правовую базу, которая сегодня создает условия для того, чтобы социальные предприниматели могли чувствовать себя уверенными", – сказал Кухарук. По словам губернатора, правительство региона формирует заказ для социальных предпринимателей. "Многие наши полномочия мы реализуем не только через разветвленную сеть учреждений социального обеспечения, но и через социальных предпринимателей. Мы доводим денежные средства до специализированных предпринимателей в виде либо субсидий, либо грантовой поддержки, либо конкретного социального заказа", – рассказал Кухарук. Такая система взаимодействия с социальными предпринимателями, по его словам, помогает оказывать помощь, например, тяжелобольным людям даже в самых отдаленных уголках Югры. "Если раньше, в 2016 году, у социальных предпринимателей было 11 видов деятельности, то по итогам 2024 года их насчитывалось уже 57. Мы с каждым годом увеличиваем количество тех услуг, которые финансируем. Это дает позитивный эффект для предпринимательского сообщества, поскольку оно получает квалифицированного и гарантированного заказчика в виде правительства, в виде государства", – подчеркнул Кухарук. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ