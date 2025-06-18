https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023680253.html

Кухарук: число самозанятых в Югре выросло более чем на 25 тысяч человек

Кухарук: число самозанятых в Югре выросло более чем на 25 тысяч человек - РИА Новости, 18.06.2025

Кухарук: число самозанятых в Югре выросло более чем на 25 тысяч человек

Число самозанятых югорчан по итогам 2024 года составило 102 904 человека, в то время, как в 2023 году их было около 76,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:17:00+03:00

2025-06-18T19:17:00+03:00

2025-06-18T19:17:00+03:00

твой бизнес

экономика

руслан кухарук

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ханты-мансийский автономный округ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Число самозанятых югорчан по итогам 2024 года составило 102 904 человека, в то время, как в 2023 году их было около 76,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. "По результатам 2024 года в регионе насчитывается 64 295 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2023 году насчитывалось 62 184 субъектов МСП", – рассказал Кухарук. В минувшем году Югра вошла в число лидеров по продвижению национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". "Основополагающим сегментом экономики региона является все-таки нефтегазовая сфера. Но вместе с тем мы обращаем внимание и на предприятия, которые сегодня представляют другой сегмент, создавая им преференциальные режимы. Мы взяли курс на поддержку креативных индустрий, на создание интеллектуального продукта с высокой добавленной стоимостью", – пояснил Кухарук. По словам губернатора, креативные индустрии не являются главными в части вклада в региональную и муниципальную экономики, однако они отвечают потребностям людей. "Поэтому сегодня мы в этом видим и вид бизнеса, и один из способов занятости населения, и ответ на запрос людей, чтобы они полноценно могли воспользоваться и такими видами услуг, которые характерны для крупных городов, несмотря на нашу удаленность", — отметил Кухарук. Губернатор подчеркнул, что в регионе активно действуют центры "Мой бизнес", отмеченные министерством экономического развития РФ как эффективно работающий механизм поддержки предпринимательства, ориентированный, прежде всего, на малый и средний бизнес. "Мы будем и дальше создавать условия для того, чтобы существующий бизнес сохранялся. И для того, чтобы создавались новые рабочие места. Это та цель, которую мы ждем сегодня от МСП", – заключил Кухарук. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/msp-2023597337.html

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ханты-мансийский автономный округ

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экономика, руслан кухарук, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ханты-мансийский автономный округ