https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023679627.html

Кухарук: в 2024 году Югру посетило более 1,2 миллиона туристов

Кухарук: в 2024 году Югру посетило более 1,2 миллиона туристов - РИА Новости, 18.06.2025

Кухарук: в 2024 году Югру посетило более 1,2 миллиона туристов

Более 1,2 миллиона человек посетили Ханты-Мансийский автономный округ – Югру по итогам 2024 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:15:00+03:00

2025-06-18T19:15:00+03:00

2025-06-18T20:26:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек посетили Ханты-Мансийский автономный округ – Югру по итогам 2024 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. По словам главы ХМАО—Югры, гости приезжают в регион как по делам, так и для рекреационного отдыха, или чтобы посетить те или иные событийные, спортивные мероприятия федерального и международного масштаба. К 2030 году планируется увеличить турпоток на 34%. "Для продвижения Югры как туристически привлекательного региона необходимо, помимо событийной программы, точек притяжения, создавать хорошие, качественные условия для того, чтобы люди могли проводить время в нашем регионе. Такие факторы, как новые места размещения, качественная гастрономия, сегодня являются очень важным сегментом туристической экономики", – подчеркнул Кухарук. Губернатор подтвердил, что на ПМЭФ запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с компанией "Космос Отель Групп" – владельцем сети отелей в России, предварительно были проведены рабочие встречи. "Мы обсудили те проекты, которые компания может реализовать на территории Югры. Это запуск, либо перезапуск проектов, направленных на создание объектов высокого стандарта предоставления услуг по размещению туристов. Также мы рассматривали возможность расширения потенциала, открытия новых точек притяжения, новых объектов, которые будут способствовать реализации задачи по увеличению турпотенциала", – рассказал Кухарук. Губернатор подчеркнул, что увеличение числа туристов не является самоцелью. "Мы должны работать над тем, чтобы люди, которые к нам приезжают, могли как можно дольше оставаться на территории Югры. Качество проживания и комфортные условия позволяют увеличить чек, который турист составляет, а это вклад в муниципальную и региональную экономику", – отметил Кухарук. Еще одним условием роста турпотока является, по словам губернатора, возвратность. "Мы должны создавать условия, которые позволят тем, кто оказался у нас с деловой поездкой, захотеть вернуться в Югру, чтобы раскрыть для себя природу, отдых, рыбалку, охоту, посетить спортивные, событийные мероприятия. Такую задачу я поставил правительству Югры", – сообщил Кухарук. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/kvartiry-2023376935.html

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ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук, общество