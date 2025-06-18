https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023645647.html

Кухарук: Делегация Югры на ПМЭФ планирует подписать 16 соглашений

Кухарук: Делегация Югры на ПМЭФ планирует подписать 16 соглашений - РИА Новости, 18.06.2025

Кухарук: Делегация Югры на ПМЭФ планирует подписать 16 соглашений

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать 16 соглашений о сотрудничестве, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:34:00+03:00

2025-06-18T17:34:00+03:00

2025-06-18T17:59:00+03:00

россия

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

экономика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать 16 соглашений о сотрудничестве, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. По его словам, договоренности можно разделить на три блока. "Первый блок традиционный. Это соглашения с нашими основными партнерами по нефтегазовой сфере. Это предприятия нефтяные, крупные, международного масштаба, которые трудятся на территории Югры", – сказал Кухарук. С партнерами региона были согласованы основные позиции соглашений, которые касаются не только реализации производственных программ, но и ориентированы на социальные направления. "Эти проекты касаются объектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, городской среды, реализации событийных мероприятий, а также культурных и образовательных проектов", – пояснил Кухарук. Следующий блок включает в себя рабочие встречи с последующими выходами на соглашения с новыми партнерами, которые готовы сотрудничать с правительством региона в части реализации инвестиционных проектов. "Это проекты, которые связаны с ИТ-продуктами, ориентированные на реализацию вопросов, связанных с модернизацией объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также продвижения потенциала Югры", – сообщил Кухарук. По словам губернатора, некоторые соглашения реализуются уже не первый год, но формальное подписание состоялось только сейчас. Например, подписано соглашение с холдингом "Газпром-медиа", который уже три года помогает Югре в организации и освещении международного кинофестиваля "Дух огня". Третий блок – соглашения с другими регионами РФ. "В рамках ПМЭФ предполагается подписание двух соглашений с правительством Москвы и соглашения с Республикой Северная Осетия-Алания, которое ориентировано на продвижение лучших практик государственного муниципального управления. Это и модернизация систем управления жилищной инфраструктурой, коммунальным хозяйством, дорожной деятельностью, новые цифровые решения, укрепление гуманитарного сотрудничества, продвижение туристического потенциала", – отметил Кухарук. Губернатор подчеркнул, что главная цель соглашений – создание максимально комфортных условий для захода в регион инвесторов. "Примером может служить наше многолетнее сотрудничество с компанией "Газпром нефть". Многие проекты мы реализовывали вместе. На форуме будет подписано соглашение о новом инвестиционном проекте, направленном на применение специальной технологии, которая позволит извлекать из гидрогеологических пластов йод. Это совершенно новое направление. Будет создано более 100 рабочих мест", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2025.

https://ria.ru/20250505/svo-2015158022.html

https://ria.ru/20250527/yugra-2019427708.html

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россия, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, экономика