https://ria.ru/20250618/krym-2023591054.html

В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви

В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви - РИА Новости, 18.06.2025

В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви

МВД начало проверку по факту осквернения старинной церкви в Белогорском районе Крыма, где воздушные гимнасты устроили фотосессию, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:41:00+03:00

2025-06-18T14:41:00+03:00

2025-06-18T14:58:00+03:00

белогорский район

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. МВД начало проверку по факту осквернения старинной церкви в Белогорском районе Крыма, где воздушные гимнасты устроили фотосессию, сообщает пресс-служба МВД региона. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника культурного наследия федерального значения Ильинская церковь X-XIV веков "Церковь Сурб Аменапркич", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что в ходе мониторинга соцсетей были выявлены фотографии воздушных гимнастов, которые выполняют трюки под куполом старинной Армянской церкви XIV века Сурб Егия. Полиция устанавливает причастных и обстоятельства произошедшего. Эта церковь закрыта для прихожан и считается памятником культурного наследия федерального значения.

https://ria.ru/20250618/shkolnitsa-2023588839.html

белогорский район

республика крым

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белогорский район, республика крым, происшествия