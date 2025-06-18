https://ria.ru/20250618/krym-2023591054.html
В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви
В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви - РИА Новости, 18.06.2025
В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви
МВД начало проверку по факту осквернения старинной церкви в Белогорском районе Крыма, где воздушные гимнасты устроили фотосессию, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:41:00+03:00
2025-06-18T14:41:00+03:00
2025-06-18T14:58:00+03:00
белогорский район
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. МВД начало проверку по факту осквернения старинной церкви в Белогорском районе Крыма, где воздушные гимнасты устроили фотосессию, сообщает пресс-служба МВД региона. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника культурного наследия федерального значения Ильинская церковь X-XIV веков "Церковь Сурб Аменапркич", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что в ходе мониторинга соцсетей были выявлены фотографии воздушных гимнастов, которые выполняют трюки под куполом старинной Армянской церкви XIV века Сурб Егия. Полиция устанавливает причастных и обстоятельства произошедшего. Эта церковь закрыта для прихожан и считается памятником культурного наследия федерального значения.
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белогорский район
республика крым
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белогорский район, республика крым, происшествия
Белогорский район, Республика Крым, Происшествия
В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви
МВД начало проверку из-за фотосессии гимнастов в старинной церкви в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. МВД начало проверку по факту осквернения старинной церкви в Белогорском районе Крыма, где воздушные гимнасты устроили фотосессию, сообщает пресс-служба МВД региона.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника культурного наследия федерального значения Ильинская церковь X-XIV веков "Церковь Сурб Аменапркич", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в ходе мониторинга соцсетей были выявлены фотографии воздушных гимнастов, которые выполняют трюки под куполом старинной Армянской церкви XIV века Сурб Егия. Полиция устанавливает причастных и обстоятельства произошедшего.
Эта церковь закрыта для прихожан и считается памятником культурного наследия федерального значения.