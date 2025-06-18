https://ria.ru/20250618/krazha-2023567647.html

Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 миллионов рублей

Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 миллионов рублей - РИА Новости, 18.06.2025

Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 миллионов рублей

Житель Бурятии в течение года с лишним похищал денежные средства с банковского счета тети, общая сумма украденного превысила 14 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:37:00+03:00

2025-06-18T13:37:00+03:00

2025-06-18T13:37:00+03:00

происшествия

республика бурятия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УЛАН-УДЭ, 18 июн - РИА Новости. Житель Бурятии в течение года с лишним похищал денежные средства с банковского счета тети, общая сумма украденного превысила 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В дежурную часть МО МВД России "Хоринский" за помощью обратилась местная жительница 1956 года рождения, которая сообщила, что с её банковского счета похищены денежные средства в размере 14 683 119 рублей. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что в январе прошлого года 46-летний племянник заявительницы при открытии счета привязал свой абонентский номер к мобильному банку родственницы. В последующем при поступлении денежных средств он переводил денежные средства различными суммами на свой банковский счет, производил покупки, а также снимал наличные", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина пользовался сбережениями тети с февраля 2024 года по 17 июня 2025 года. Хищение потерпевшая обнаружила при очередном визите в банк. Мужчину задержали. Он рассказал, что на похищенные деньги приобрел автомобиль, мотоцикл и другие вещи. Часть вещей у него изъяли, также арестованы счета фигуранта. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Максимальный срок по данной статье - до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017387152.html

https://ria.ru/20250604/achinsk-2020844695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика бурятия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)