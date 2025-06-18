https://ria.ru/20250618/krazha-2023567647.html
Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 миллионов рублей
Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 миллионов рублей - РИА Новости, 18.06.2025
Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 миллионов рублей
Житель Бурятии в течение года с лишним похищал денежные средства с банковского счета тети, общая сумма украденного превысила 14 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:37:00+03:00
2025-06-18T13:37:00+03:00
2025-06-18T13:37:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 июн - РИА Новости. Житель Бурятии в течение года с лишним похищал денежные средства с банковского счета тети, общая сумма украденного превысила 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В дежурную часть МО МВД России "Хоринский" за помощью обратилась местная жительница 1956 года рождения, которая сообщила, что с её банковского счета похищены денежные средства в размере 14 683 119 рублей. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что в январе прошлого года 46-летний племянник заявительницы при открытии счета привязал свой абонентский номер к мобильному банку родственницы. В последующем при поступлении денежных средств он переводил денежные средства различными суммами на свой банковский счет, производил покупки, а также снимал наличные", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина пользовался сбережениями тети с февраля 2024 года по 17 июня 2025 года. Хищение потерпевшая обнаружила при очередном визите в банк. Мужчину задержали. Он рассказал, что на похищенные деньги приобрел автомобиль, мотоцикл и другие вещи. Часть вещей у него изъяли, также арестованы счета фигуранта. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Максимальный срок по данной статье - до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017387152.html
https://ria.ru/20250604/achinsk-2020844695.html
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 миллионов рублей
Житель Бурятии за год украл со счета тети более 14 млн рублей и купил автомобиль